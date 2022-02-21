معرض مسقط الدولي للكتاب 24 فبراير بمشاركة 715 دار نشر

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قالت اللجنة الرئيسة المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب: إن الدورة الجديدة ستكون بين 24 فبراير الحالي و 5 مارس المقبل، بمشاركة 715 دار نشر بشكل مباشر أو عن طريق التوكيلات من 27 دولة.

وقال وزير الإعلام العُماني عبد الله بن ناصر الحراصي الذي يرأس اللجنة: ؤن المعرض يقدم لزائريه أكثر من 361 ألف عنوان كتاب.

وأضاف أن الدورة ستشهد مشاركة نخبة من المثقفين والإعلاميين وعدد من مديري المعارض بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية إضافة إلى رئيس اتحاد الناشرين العرب.

وأشار إلى أن المعرض توقف في العام الماضي بسبب فيروس كورونا لكن اتخذ قرار عودته هذا العام بعد دراسة معمقة ووفق إجراءات احترازية مشددة وضوابط محددة وضعها فريق فني وصحي مختص.

وأقيمت الدورة السابقة في فبراير 2020 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض واستقبلت 706 آلاف زائر.

وتحل محافظة جنوب الشرقية «ضيف شرف» الدورة السادسة والعشرين، في إطار التقليد السنوي لتسليط الضوء على النتاج الثقافي والأدبي والتراثي لإحدى المحافظات العمانية.

وقال سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في المؤتمر الصحافي إن عدد فعاليات المعرض هذا العام يبلغ 114 فعالية متنوعة بين محاضرات، وأمسيات ثقافية، وأدبية منها 29 فعالية ثقافية، لمحافظة جنوب الشرقية. «رويترز»

