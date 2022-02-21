بداية تصوير «بنات رزق» بطولة غادة عادل وشيرين رضا

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يواصل صناع فيلم «بنات رزق» التحضير من أجل الإعلان عن بداية التصوير بعد انتهاء موسم رمضان 2022. والفيلم من بطولة غادة عادل وشيرين رضا ومي عمر وأروى جودة، ويخططن خلال الأحداث لسرقة المجوهرات الموجودة في تاج ملكة انكلترا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول أربع بنات تم تربيتهن من خلال مربية خاصة والتي تجسد دورها إيمان السيد. وتتشابه الأحداث مع الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق، والذي خطط أبطاله أيضًا لسرقة عقد الملكة نازلي، والعمل كان من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، ومن إخراج طارق العريان.

