حمد الهاجري لـ «النهار»: «When the news breaks you» مغامرة يكتنفها الكثير من التحديات

إضاءات

كشف المخرج حمد الهاجري لـ النهار أن فيلم (When the news breaks you) هو الأول من نوعه في قطر والشرق الأوسط ويتناول الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الصحافيون أثناء العمل والانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة في منطقة الشرق الأوسط وعلق على أن التجربة الشخصية موضوع شائك وحساس لذلك يعتبر العمل مغامرة تكتنفها الكثير من التحديات والمفاجآت حيث يوثق الفيلم الأحداث والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي وأثرها السلبي على نفسيتهم ووضعهم الأسري.

وقال ايضا : لظروف إنتاجية وأخرى متعلقة بجائحة كورونا لم أستطع أن أتم العمل فهو من ناحية الوازنة مكلف جدا أما من ناحية البحث والكتابة فهو من الأعمال التي تتطلب وقتا وجهدا بحثيا وصياغة مختلفة عن الأفلام الوثائقية الأخرى.

مضيفا: عندما كنت أعمل في القنوات التلفزيونية وتحديدا في قناة الجزيرة الانجليزية شاهدت الضغوطات التي يتعرض لها الصحافي والأثر السلبي الذي تخلفه تلك الضغوطات على أسرته ومحيطه وحياته اليومية فجاءت فكرة العمل التي تم تطويرها مع المنتج سعد عابدين منتج أخبار في القناة. وتابع الهاجري قوله: مر الفيلم بمرحلة بحث وصياغة ثم كتابة البحث وصياغة المشروع حتى نقنع مؤسسة الدوحة للأفلام كي تتبنى الفكرة ولله الحمد تم اختيار الفيلم من بين 35 مشروعا سينمائيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف ايضا: عندما يتعلق الموضوع بقضايا إنسانية لا يعلم عنها الكثير لا توجد جهة جريئة لدعم هذه المشاريع وهو ما يعني أن مؤسسة الدوحة للأفلام لديها الجرأة في دعم هذه النوعية من الأعمال التي تنقل لنا معاناة الصحافيين في أنحاء متفرقة من العالم.

وكشف الهاجري أن الفيلم الجديد ناطق باللغة العربية وسيتم ترجمته الى أكثر من لغة موضحا أن اختياره للغة العربية سببه طموح لتصدير اللغة والثقافة العربية الى كل أنحاء العالم.

وتوجه بالشكر الى مؤسسة الدوحة للأفلام وعلى رأسها سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدوحة للأفلام على دعمها اللامحدود لصناع الأفلام القطريين والمواهب السينمائية المحلية مؤكدا أن المشروع الجديد مغامرة وحلم كبير يأمل أن يتحقق.