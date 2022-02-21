المسرح يعيد التعاون بين عمرو يوسف والرداد

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مثل مسلسل الدالي الذي قدم منذ 16 عاماً، نقطة تحول كبيرة في العديد من الأسماء التي شاركت به وقت عرضه، فتواجد فنان كبير بحجم الراحل نور الشريف،شكل علامة فارقة لكل فريق العمل،ومن الأسماء التي حظيت بفرصة كبيرة في الظهور الفنانان حسن الرداد وعمرو يوسف اللذان قدما دورين من أهم الأدوار في العمل،الذي عرض على أكثر من 16 قناة في حدث فريد من نوعه آنذاك.

ولعل القصة التي كتبها وليد يوسف وأخرجها يوسف شرف الدين كلمة السر في تلك التوليفة القوية والبداية المميزة للجميع.

ورغم نجاح الفنان عمرو يوسف وحسن الرداد ألا أنهما لم يعملا معا منذ ذلك الوقت،رغم أن هناك العديد من الفنانين الذين كرروا تعاونهم معا بعد أن حققوا نجاحاً ولعل أبرزهم الفنان محمد هنيدي والفنان احمد السقا والفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، وآخرين، وهو ما أستغربه البعض خصوصا وأن النجاح الدرامي كان طريقا لتكرار تعاونهم معا، وهو ما لا يحدث أيضا.

ولعل تلك الأمور جعلت البعض يفسر بوجود خلاف بين الاثنين بعد عرض مسلسل الدالي فلما شارك أغلب الممثلين في بعض الأعمال معا ولم يقم الاثنين بذلك ولا مرة،وهو ما حدث بالفعل في وقت من الأوقات ولعل زهوة الشباب والانطلاقة كانت السر في ذلك.

كما أن هناك الكثير من الإعلانات عن وجود أعمال بين الاثنين ألا أنها لم تكتمل أيضا وهو ما أكد وجود خلافات بشكل أو بأخر بين الاثنين، وزاد الأمر في بعض الأعمال حيث كان من المقرر أن يشارك عمرو يوسف في بطولة فيلم احكي يا شهرزاد قبل أن يحل الفنان حسن الرداد بديلا له ويقوم بالدور أمام الفنانة منى زكي إلى أن جاء التعاون متأخرا بين الاثنين، ولكن بعيدا عن الدراما والسينما، ولكن من خلال المسرح وبالتحديد من خلال مسرحيةكازنوفا التي يشاركان بها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال الفنان عمرو يوسف إنه منذ فترة تحدث مع حسن الرداد لكي يقدما عملا فنيا سوياً، مؤكدا أن العلاقة والصداقة والعشرة تحقق كيميا في أي عمل فني يجمع بينهما، وحينما نسوا هذا الأمر أتت لهما مسرحية كازانوفا.

فيما أكد الرداد أن المسرحية جاءت بمثابة فرصة للتعاون بينه وبين عمرو الذي شاركه بدايته الفنية وكان واحدا من أسرة الدالي والتي استمرت إلى أن جاءت الفرصة المناسبة لتكرار التعاون مرة أخرى.

مسرحية كازانوفا ، وتضم مجموعة من النجوم بجوار الفنان حسن الرداد وعمرو يوسف وهم نسرين طافش وسعد الصغير وهالة فاخر وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وسليمان عيد، وياسر الطوبجي، ومحمد طلعت، والعرض من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

من ناحية أخرى، ينتظر عمرو يوسف عرض مسلسله الجديد وعد الشيطان، ويشارك في بطولته كل من الفنانة رزان مغربي، وفتحي عبد الوهاب وعائشة بن أحمد وأحمد الرافعي وآخرون، ويقدم من خلاله شخصية محورية، وينتمي العمل إلى مسلسلات الرعب والإثارة والتشويق، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات.

أما حسن الرداد فعرضت له مسرحية في نص الليل أخيراً، وشاركت في بطولتها الفنانة غادة عادل، ومحمد عبد الرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود. وهو عمل مسرحي جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى في موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.

