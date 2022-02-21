المتنافسون يتألقون على المسرح في «IRAQ IDOL»

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تستمر المنافسات الغنائية بين 9 مشتركين، أثبتوا جدارتهم وبراعتهم الفنية في الموسم الثاني من برنامج IRAQ IDOL- محبوب العراق على MBC العراق. حيث وصل 9 مشتركين إلى العرض المباشر الخامس، واستعادوا من خلال ريبورتاجات سبقت غناءهم، ذكريات لو أرادوا العودة إلى الماضي لاسترجاع تاريخ معين من حياتهم. وبعد مرور المشتركين أمام الجمهور واللجنة الثلاثية المؤلفة من حاتم العراقي، ورحمة رياض، وسيف نبيل، أبدت اللجنة إعجابها بما قدموه وأثنت على اختياراتهم الغنائية.

وفيما كان مهند المرسومي يحاور المشتركين في الكواليس، وقفت مقدمة البرنامج ميس عنبر، لتكشف عن نتيجة تصويت الجمهور من خلال رسائل نصية قصيرة في بلدان عربية معينة، إضافة إلى MBC VOTE، فأعلنت أن ثلاثة منهم سيقفون في دائرة الخطر وهم هيا حازم، وهمام صباح وبدر باسم، مؤكدة أن هيا هي التي حصلت على أقل نسبة تصويت من الجمهور، وانتهت رحلتها في البرنامج. الجدير ذكره أن 8 مشتركين سيغنون على مسرح عراق آيدول، ضمن العرض المباشر القادم وهم: علي السلام، بدر باسم، عفراء سلطان، همام صباح، أحمد طوبان، محمد الجاسم، زعيم أركان وعلاء الفرطوسي.

ويلي العرض المباشر تقييم المشاركين وتدريباتهم مع المدرب والملحن علي بدر، في عراق آيدول إكسترا، على شاهد المفتوحة، كل سبت.

