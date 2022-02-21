تارا عبود تنضم إلى فريق عمل مسلسل «Culprits»

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أُختيرت الممثلة الأردنية الفلسطينية تارا عبود لتكون ضمن طاقم عمل مسلسل Culprits الذي تنتجه Disney+ UK ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، بجانب كل من جيما أرتيرتون ونيامه ألجار.

تدور أحداث مسلسل Culprits المكون من ثمانية أجزاء في إطار من الكوميديا السوداء، حول تقفي آثار عملية سرقة قام بها مجموعة من الأفراد، ليجدوا أنفسهم مستهدفين كل على حدة من قبل أحد القتلة. ويتخذ المسلسل موقع تصويره في كندا، وهو من إخراج جي بلاكسون وكلير أوكلي، وشارك في بطولته أيضاً إيدي إيزارد، كيربي هويل بابتيست، كامل الباشا، كيفين فيدال ونيد دينيهي.

يأتي ذلك بعد أن احتل اسم تارا عبود صدارة كثير من الصحف العالمية إشادة بأدائها في فيلم أميرة للمخرج محمد دياب، وذلك بعد أن لقى ردود فعل قوية من جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي في عرضه العالمي الأول في مسابقة آفاق. كما وصفتها مجلة إيطالي 24 نيوز Italy 24 News بـزندايا الشرق الأوسط، نسبة إلى الممثلة الأميريكية زندايا ماري كولمان، كما حصد الفيلم ثلاث جوائز بالمهرجان.

تارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020. بدأت التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

بعدها، شاركت تارا عبود في فيلمي تخرج آخرين لمخرجين من معهد SAE في عمان: فيلم 12 سنتيمتر للمخرج زيد خالد، وفيلم حياة للمخرجة لين عوض.

