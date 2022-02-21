السعودية: لا تقدم جوهرياً في المفاوضات مع إيران

عربيات ودوليات

ميونيخ - الرياض- الوكالات: اكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، انه لا تقدم في مسار مفاوضات المملكة مع ايران، حسب تصريحات له على هامش جلسة نقاش حول الشرق الأوسط، في مؤتمر ميونيخ للأمن في المانيا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير فيصل بن فرحان قوله ان «المفاوضات بين المملكة وايران لم تحرز اي تقدم جوهري». وأعرب عن امله «في ان تكون هناك رغبة جادة من قبل ايران لايجاد اسلوب جديد للعمل في المنطقة». في حين نقلت قناة «الاخبارية» السعودية عن الأمير فيصل بن فرحان قوله «على طهران ان تعدل في اولوياتها بالمنطقة اولا». وقال الوزير السعودي ان بلاده تتطلع للجولة الخامسة من المحادثات مع ايران رغم عدم احراز تقدم جوهري، ولفت الوزير السعودي الى انه «اذا شهدنا تطورا جوهريا في ملفات اقليمية مع ايران عندئذ يكون التقارب ممكنا».

وعن محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي الايراني قال وزير الخارجية السعودي «ان الاتفاق النووي فيه العديد من نقاط الضعف، التي يجب معالجتها عبر مزيد من النقاش والحوار السياسي، بهدف ضمان حماية المنطقة والعالم من الانتشار النووي على المدى البعيد.

وفي موضوع آخر، قال وزير الخارجية السعودي ان المملكة مستمرة في دعم الحكومة الشرعية في اليمن، وتواصل جهودها لاقناع الحوثيين بوقف اطلاق النار.

وفيما يتعلق بامدادات النفط بالأسواق العالمية، قال بن فرحان ان السعودية ملتزمة بالعمل مع الشركاء لضمان استقرار السوق.

الى ذلك قال الأمير فيصل بن فرحان ان على لبنان ان يقدم اشارات اقوى على جديته في الاصلاح من اجل الحصول على دعم المجتمع الدولي بينما يواجه ازمة مالية. وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن «لبنان يحتاج اولا الى التحرك بهمة لانقاذ نفسه... نحتاج الى اشارة اقوى من النخبة السياسية اللبنانية على انهم يتحركون بجدية (نحو الاصلاح)». ومضى يقول ان ذلك يتضمن العمل من اجل دعم واستقرار الاقتصاد ومعالجة قضايا الفساد وسوء الادارة وكذلك «التدخل الاقليمي وفقدان سيادة الدولة» وقال «اذا كانت هناك مبادرة حقيقية لاصلاح الهيكل الاقتصادي واصلاح هيكل الحكم واصلاح الطريقة التي يدار بها الاقتصاد، عندئذ يمكنكم دعوة الدول الاقليمية الى تقديم كل اشكال الدعم» مشيرا الى دعم اقتصادي وتقني فضلا عن مساعدات تنموية. وأضاف الأمير فيصل بن فرحان ان «العلاج قصير المدى» لن يفيد لبنان، الذي انزلق الى اتون ازمة مالية طاحنة عام 2019 تحت وطأة ديون عامة هائلة ما تسبب في فقدان العملة المحلية 90% من قيمتها، وألقى بمعظم سكان البلد بين براثن الفقر.

