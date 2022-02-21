الإمارات تدعو الحلفاء لبناء «درع» ضد الطائرات المسيرة

عربيات ودوليات

أبوظبي - الوكالات: دعت الامارات امس جيوش الدول الحليفة الى العمل معا لبناء «درع» يحمي من خطر الطائرات المسيرة، بعدما تعرضت ابوظبي لهجمات شنتها ميليشيات الحوثيين في اليمن بصواريخ وطائرات بدون طيار مفخخة.

وافتتح في ابوظبي امس مؤتمر متخصص في «الأنظمة غير المأهولة» بحضور ممثلين عن جيوش دول عربية وغربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لمناقشة تطور هذه الانظمة وكيفية التصدي لأخطارها. وقال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي عمر سلطان العلماء امام قادة عسكريين وخبراء «اليوم، اكثر من اي وقت مضى، نتفهم اهمية حماية امتنا من خلال ضمان ان هذه التقنيات هي ادوات يمكننا استخدامها، لكن لا يمكن ان تستخدم ضدنا». وأضاف «أصبحت هذه الأنظمة ارخص بكثير ويمكن الوصول اليها اكثر من اي وقت مضى. وامكانية الوصول هذه تسمح للأنظمة بالوقوع في ايدي الأشخاص الذين لا نريد ان تقع في ايديهم، وهم الجماعات الارهابية».وتابع المسؤول «هذا التحدي يتطلب منا التكاتف والعمل معاً لضمان انه يمكننا بناء درع يحمي من خطر استخدام هذه الأنظمة».

