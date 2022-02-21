بري: لبنان يعاني «كورونا سياسية» وحصاراً عربياً

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن «لبنان لا يستمر إلا بالاعتدال وبالوحدة، حتى في مقاومتنا لإسرائيل، لولا الوحدة اللبنانية لما نجحت، فأفضل أساليب المقاومة ضد أي عدو وإسرائيل خاصة هي الوحدة الداخلية»، لافتاً إلى أن «هناك (كورونا سياسية) أدت إلى شيء لم يكن أحد ينتظره على الإطلاق، فلبنان الذي كان يُدعى سويسرا الشرق، والذي يحب كل العرب ويحبه كل العرب، حتى الآن ليس مفلساً، فهو غني بأصوله وموارده ولكن لا توجد لديه سيولة».

وقال بري، في حوار مع صحيفة «الأهرام» المصرية نشر أمس، على هامش مشاركته في «مؤتمر البرلمانات العربية»، في القاهرة، إن «هناك انتخابات نيابية في مايو المقبل، ثم انتخابات رئاسية بعدها في أكتوبر من هذا العام، وبالتالي لابد أن يكون هناك تغير في المنهجية، وفي هذه الأثناء، على الحكومة اللبنانية أن تكون قد أكملت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وتتحسن الأحوال، كما حدث في مصر واليونان والأرجنتين، فكل من هذه الدول مرت بهذه الفترة، وحتى الآن المفاوضات بين الحكومة والصندوق ناجحة جداً».

ورداً على سؤال حول إمكانية تأجيل الانتخابات، أجاب بري: «لا يستطيع أحد أن يمنع إجراءها، فحتى الآن كل تشعبات الشجرة اللبنانية لم أجد غصنا واحداً فيها يوحي بـ(لا)، ومعلوماتي من الرؤساء والوزراء والسفراء الذين يزورونني من كل أنحاء العالم في خارج لبنان أو داخل العالم العربي، كلهم بإجماع مع إجراء الانتخابات في موعدها».

وحول المبادرة الكويتية للبنان، أكد بري، للصحافي المصري المحاور، أنه «قبل لقائي بك مباشرة، اعترضت على البيان المشترك للمؤتمر، وقلت (أنا التضامن العربي)، ومن جملة الأمور التي ذكرتها أن لبنان قدم جوابه لوزير الخارجية الكويتية، وفي جزء كبير منه لبى الطلب، وفي جزء آخر طلب الحوار، ثم إن الخلاف في المبادرة يدور حول القرارين 1559 و1701، دعنا نناقش هنا الأمر: فالقرار 1559 صدر عام 2004، ويقضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي اللبنانية، فخرجت القوات السورية ولم يخرج الاحتلال الإسرائيلي، فلماذا لا يطالبون أيضاً بخروجه، وبعده في 2006 صدر القرار 1701، حيث نص بصراحة كلية على تطبيق القرار وانسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وغيرها، وكل اللبنانيين رضوا ولا يزالون راضين عن القرار، فلماذا يصمتون أو يسكتون عن الموقف الإسرائيلي؟»، وقال: «أنتظر جوابا خلال ثلاثة أيام حول المبادرة الكويتية».

وأضاف بري: «هناك حصار عربي على لبنان، وهذا الحصار لا يعني كل العرب، فالاستثناء من ذلك يقع أول ما يقع على مصر»، مؤكداً أنه «وصل إلى لبنان من مصر 487 طناً من المساعدات، منها 265 طناً أدوية، ووصلت بحراً لضخامة المساعدات التي تحتاج نحو 37 طائرة لشحنها، هذا الجسر من المساعدات بدأته مصر منذ 4 اغسطس تاريخ انفجار مرفأ بيروت، ولم تتوقف، هذه المساعدات، بينما بقية العرب إما لا يستطيعون، وإما لا يريدون، فلماذا هذا الحصار؟».

وعن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أكد بري أنه أنه «لا يوجد انقسام حول ترسيم الحدود البحرية ولن نسمح به، لأن هذه القضية خطيرة جداً، ولن نسمح أن يؤخذ من بحرنا رشفة ماء».

كما أكد بري أن «الثنائي الشيعي هو ثنائي وطني، وهو ابن طائفته، بمعنى أننا متفقون في موضوع المقاومة، وهذا موضوع نهائي، ومتفقون على أن ننسق خلافاتنا، وهذا لا يعني أنه لا توجد خلافات..».

وتابع بري قائلاً: «أنا مع اتفاق الطائف حتى تنفيذه بالكامل، ومع المطالبة بتطويره أيضا إلى دولة مدنية، لأن دستور الطائف يسمح بإقامة دولة مدنية»... (هل لا تزال من أمنياتك إلغاء الطائفية السياسية؟). «نعم لا تزال من أمنياتي، وتطبيق بنود الطائف يؤدي إلى إلغاء الطائفية السياسية، فالدستور في المادة 22 منه تقول «إنه بعد انتخاب أول مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس الشيوخ إلغاء الطائفية السياسية، وقد طرحته في حوار 2008، وقدمت قانونا انتخابيا ولكنه لم يقر، ولا يزال داخل اللجان، لأن هناك رفضاً طائفياً ضده، فإنشاء مجلس شيوخ يعطي حقوقا للطوائف وصلاحيات تحافظ على كل شيء يتعلق بالطائفة، وتكون الصلاحيات في القطاعات الأخرى نيابية وغيرها على أساس الكفاءة كما في كل دول العالم».

وسُئل بري: «هل تعتقد أننا في المرحلة الثانية من «سايكس - بيكو» جديد لتقسيم المنطقة؟». «هذا هو أخطر الأسئلة، إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فإن الحلول في المنطقة سيدفع ثمنها العرب أو بعض العرب، وبكل صراحة الآن توجد عدة إمبراطوريات في المنطقة ومنها الإمبراطورية الإسرائيلية، مع الأسف الشديد».

