مصارف «زومبي» في لبنان.. إقفال وتسريح!

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: يعمل القطاع المصرفي الذي كان يعد فخر الاقتصاد اللبناني على اعادة تنظيم ذاته عبر تسريح آلاف الموظفين واقفال عشرات الفروع، في خطوة تسبق التوافق على خطة انقاذ مع صندوق النقد الدولي. ويرى المحلل الاقتصادي باتريك مارديني ان المصارف باتت عبارة عن «مصارف زومبي»، وهي تسمية غالباً ما تطلق على المصارف التي يتدخل البنك المركزي من اجل ابقائها على قيد الحياة. ويعتبر ان الحكومة الحالية «تبدو مهتمة بتنظيف ميزانيات المصارف» اكثر من اعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات اداراتهم. وانعدمت الثقة تدريجياً بالقطاع المصرفي الذي تراجع نشاطه ليقتصر على عمليات بسيطة خصوصاً السحب بالليرة. ازاء هذا الواقع، لجأت المصارف، وفق ما قالت جمعية المصارف الى «تقليص حجمها مجبرة، للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية المستجدة». وانخفض، وفق الجمعية، عدد الفروع المصرفية من 1081 نهاية عام 2018 الى 919 فرعاً نهاية نوفمبر، اي بنسبة 15% كما تقلص عدد الموظفين في الفترة ذاتها من 25908 موظفين الى نحو عشرين الفاً، اي بنسبة 23%.

