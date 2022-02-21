مصر.. التحقيق مع إبراهيم عيسى بتهمة ازدراء الأديان

عربيات ودوليات

أثارت تصريحات الإعلامي المصري إبراهيم عيسى حول ليلة الإسراء والمعراج جدلا واسعا في الشارع المصري، ما استدعى تدخلا عاجلا من النيابة العامة وردا من علماء الأزهر ودار الفتوى.

وكان إبراهيم عيسى زعم في تعليق في إحدى حلقات برنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه عبر قناة «القاهرة والناس» أن بعض القصص المرتبطة بمعراج الرسول الأعظم محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وآله- إلى السماء «وهمية».

وتقدم محامون ببلاغات ضد الإعلامي يتهمونه بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وازدراء الأديان، والترويج للأفكار المغلوطة، وإثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي وتشكيك الناس في معتقداتهم ودينهم.

ونشرت النيابة العامة المصرية بيانا جاء فيه: «أمر السيد المستشار العام باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى وستعلن النيابة لاحقا عما ستسفر عنه التحقيقات».

وردت دار الإفتاء والأزهر على تخرصات الإعلامي المصري، حيث أكدت أن «رحلة الإسراء والمعراج حدثت قطعاً؛ لأن القرآن أخبرنا بذلك، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال، وأن القرآن أكد في آياته الكريمة ثبوت الإسراء وكذلك ثبوت المعراج ورؤية الرسول صلى الله عليه وآله لجبريل في المعراج».

وأوضحت دار الإفتاء أن «جمهور العلماء اتفق على أن الإسراء حدث بالروح والجسد، لأن القرآن صرح به، لقوله تعالى: «بعبده» والعبد لا يطلق إلا على الروح والجسد، وجمهور العلماء من المحققين اتفق على أن المعراج وقع بالجسد والروح يقظةً في ليلة واحدة».

وذكرت أن «ما يراه البعض من أن المعراج كان بالروح فقط أو رؤيا منامية، فإن هذا الرأي لا يعول عليه، لأن الله -عز وجل- قادرٌ على أن يعرج بالنبي بجسده وروحه كما أسرى به بجسده وروحه، وتعجُب العرب وقتها كان دليلا على القيام بالرحلة روحاً وجسداً، فلو كانت رؤية منامية ما كانت تستحقُ التعجُب منهم».

كما رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بأن «الإسراء والمعراج من معجزات سيدنا رسول الله ? المتواترة، الثابتة بنص القرآن الكريم فى سورتى الإسراء والنجم، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة (...) انعقد على ثبوت أدلتها ووقوع أحداثها إجماع المسلمين فى كل العصور، بما لا يدع مجالا لتشكيك طاعن، أو تحريف مرجف». وانتقد مركز فتوى الأزهر «الطعن في الثوابت الإسلامية بصورة متكررة ممنهجة». وتعليقا على تخرصات عيسى قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في جامعة الأزهر: «الذي ينكر واقعة الإسراء والمعراج شخص مرتد وتجري عليه أحكام الردة».

كذلك أقام محامي مصري، دعوى قضائية طالب فيها بضرورة وقف بث واذاعة برنامج «حديث القاهرة» لتعمده المستمر في نشر الاخبار الكاذبة وازدراء الدين الإسلامي، وإنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات.

