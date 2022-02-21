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الملكة إليزابيث مصابة بـ«كورونا» وأعراضها «خفيفة»


أعلن القصر الملكي في بريطانيا، امس عن إصابة الملكة إليزابيث بـ«كوفيد-19». وقال إن الملكة إليزابيث تعاني من أعراض بسيطة، ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع. وكان الأمير تشارلز ولي العهد البالغ 73 عاما، أعلن إصابته في 10 فبراير الحالي بـ«كورونا» للمرة الثانية، وخضع للعزل وقبلها بيومين التقى بوالدته، لكن أوساطها أكدت أنه لم تظهر عليها أية أعراض مرضية من دون تحديد ما إذا كانت مصابة أم لا، ما أثار القلق، فيما أعلنت زوجة الأمير تشارلز، كاميلا الأكبر سنا منه بعام، عن إصابتها بـ«كورونا» لكنها تحسنت فيما بعد.


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