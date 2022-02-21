أوكرانيا.. ماكرون وبوتين يبحثان «الفرصة الأخيرة»

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عواصم – الوكالات: حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ من أنه سيبدأ المشاورات لإعادة انتاج اسلحة نووية فيما خالفت المانيا التحذيرات الاميركية من غزو روسي وشيك لاوكرانيا وسط تفاقم في التوترات الميدانية بين الجيش الاوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو.

وقال زيلينسكي إنه إذا لم تنعقد قمة الدول المشاركة في مذكرة بودابست أو لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فسوف تعترف أوكرانيا بعدم صلاحية الوثيقة إلى جانب جميع البنود التي تم التوقيع عليها في عام 1994. ونصت مذكرة بودابست الموقعة في 5 ديسمبر 1994 من قبل بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا على ضمانات لأمن ووحدة أراضي أوكرانيا في مقابل تخلي كييف عن الأسلحة النووية.

في غضون ذلك اجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لتفادي اجتياح روسي لأوكرانيا مع تصاعد التوتر على خط الجبهة في شرق البلد.وبعد اللقاء بين ماكرون وبوتين في 7 فبراير في موسكو، تشكل محادثات امس آخر جهود ممكنة وضرورية لتفادي نزاع كبيرا في أوكرانيا، بحسب قصر الإليزيه.

من جهته، أكد البيت الأبيض مجددا أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت.

وعقد الرئيس الأميركي جو بايدن امس اجتماعا نادراً لمجلس الأمن القومي مخصص للبحث في الأزمة الأوكرانية قبل أيام قليلة من محادثات بين وزير خارجيته أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس. وأعلن الحلف الأطلسي أن كل المؤشرات تشير إلى أن روسيا تخطط لهجوم شامل على أوكرانيا. لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك دعت إلى عدم التكهّن بنوايا روسيا حيال أوكرانيا وقالت بيربوك في تصريحات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن لانعلم بعد إن اتُّخذ قرار بشن هجوم لكنّ التهديد لأوكرانيا حقيقي وأدلت بيربوك بتصريحاتها بعد استضافتها اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، الذي هيمنت عليه الأزمة الأوكرانية. وشابت الرسالة الموحدة شكوك بسبب قول رئيسة الدبلوماسية الألمانية إنها لاتشاطر واشنطن تحذيراتها المتكرّرة من أنّ موسكو ستغزو أوكرانيا في أيّ لحظة.

بدوره، حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس من أن روسيا تستعد لما يمكن أن يكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945، وقال جونسون في مقابلة بثتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن كل الدلائل تشير إلى أن المخطط بدأ بطريقة ما ومن جهتها حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواصل شن الحروب على الدول المجاورة إذا سمح له بغزو أوكرانيا.

ميدانيا، أبلغ طرفا الصراع في المنطقة المتنازع عليها في شرق أوكرانيا عن انتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار امس وقال مصدر دبلوماسي إن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلوا السبت نحو ألفي خرق لوقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، وهي أكبر حصيلة تسجل منذ بداية العام. و قال الانفصاليون إنهم اطّلعوا على خطة الجيش الأوكراني لاستعادة مناطق سيطرتهم خلال يومين ووصفت كييف هذه الادعات بـالمزيفة.

