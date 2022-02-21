رئيس المجلس الأوروبي: لن نقدم «غصن الزيتون» إلى الأبد

عربيات ودوليات

ميونيخ- الوكالات: أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أمس أن الحلفاء الغربيين لا يمكنهم الاستمرار في تقديم «غصن الزيتون» لروسيا بينما تستمر موسكو في تصعيد التوتر على طول الحدود الأوكرانية. وأضاف ميشال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن «يبقى السؤال الكبير: هل يريد الكرملين الحوار؟ لا يمكننا أن نقدم غصن الزيتون إلى الأبد، فيما تقوم روسيا بتجارب صاروخية وتواصل حشد القوات» على حدود أوكرانيا. وأشار إلى أن تصريحات الكرملين «أعطت قبل أيام قليلة بصيص أمل، لكن أفعاله تظهر حشدا عسكريا مستمرا مع حوادث خطيرة في دونباس» شرق أوكرانيا، حيث تضاعفت الاشتباكات المسلحة في الأيام الأخيرة.

وشدد على أن الغرب سيرد على أي عدوان على الأراضي الأوكرانية بحزمة عقوبات على روسيا. وتابع شارل ميشال أن روسيا «كانت تأمل في زرع الانقسام وإضعاف تحالفنا وتقسيمنا، لكنها في الواقع فعلت العكس تماما» مؤكدا أن وحدة الأميركيين والأوروبيين «تعززت».

وأكد البيت الأبيض أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا «في أي وقت» فيما قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه «مقتنع» بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو هذا البلد.

