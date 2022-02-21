الحكيم: مواقف «التحالف الثلاثي» توحي بمرحلة «كسر وإقصاء»

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بغداد- الوكالات: حذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية العراقي عمار الحكيم من تشكيل أغلبية في بلاده معتبرا انها ستعني تهميش المكون الشيعي الاكبر في البلاد وبما يقود الى عدم الاستقرار. واعتبر الحكيم في كلمة خلال اجتماعه بعدد من النخب السياسية والاجتماعية والنقابية في بغداد لمناقشة تطورات المشهد السياسي والاجتماعي والخدمي ان الاختلاف طبيعي تبعا للاختلافات السياسية والدينية والمذهبية والقومية والمناطقية والعشائرية في العراق مؤكدا الحاجة الى ادارة الاختلاف وتحويله الى مصدر اثراء.

وقال ان «ما نحتاجه هو احترام الخصوصيات في اطار الوطن الجامع والسماح للجميع بالتعبير عن هوياتهم وانتماءاتهم» وشدد على ضرورة « تنظيم العلاقة داخل المكونات وفيما بينها كمدخل أساسي لتنظيم البيت العراقي» وأشار الحكيم في كلمته ان «الانتخابات الأخيرة أفرزت انعداما للتوازن ترجمه حجم المشاركة بالمقارنة مع المقاطعين» مؤكداً على «ضرورة البحث عن أسباب المقاطعة وايجاد المعالجات اللازمة لهذه الظاهرة كأولوية قصوى» واضاف أن «الصراع اليوم ليس صراعا بين نظرية حكومة الأغلبية والتوافقية انما هو صراع في حسم الصورة السياسية الحالية ان كانت أغلبية ضيقة أو واسعة».

وتابع الحكيم قائلا أن «بعض المواقف الصادرة من التحالف الثلاثي أعطت انطباعا للآخرين بأن المرحلة القادمة مرحلة كسر واقصاء».. داعيا التحالف الثلاثي الى «اطلاق رسائل التطمين، وأهمية تقديم الضمانات للمعارضة في حق الحصول على المعلومة وفتح الملفات بعيدا عن اتهامها بالشخصنة فالمعارضة تحتاج الى حماية كما تحتاجها الموالاة». وبين الحكيم أن «تمثيل المكون الاجتماعي الأكبر (الشيعي) حقيقة واقعية ولا تعني حديثا طائفيا أو تنافسا مذهبيا، وأن كل الصراعات الداخلية والخارجية انما هي نتجية انعدام التوازن».

وحذر الحكيم قائلا «ان تشكيل التحالف الثلاثي بصورته المطروحة اليوم يشير الى تحول المكون الأكبر كأقلية في حكومة الأغلبية» مشددا على «أهمية قبول قرارات المحكمة الاتحادية ان كانت لنا أم علينا واستشهدنا بموقف الاطار التنسيقي الذي هنأ الفائزين بعدما ردت المحكمة الطعن بالانتخابات مع وجود أدلة واضحة بالتزوير والتلاعب». وحذر من «اعتماد لغة الأغلبية في صياغة العقد الاجتماعي و السياسي وتعديل الدستور» موضحاً أن «هذه القضايا المصيرية تتطلب مشاركة الجميع وعدم حسمها بلغة الأغلبية لأننا عند ذلك سنكون أمام سنة سيئة تتلاعب بالقضايا المصيرية في كل دورة انتخابية».

