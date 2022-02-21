إيران: لم نكن قريبين من «صفقة نووية» كما نحن الآن

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: اكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في حديث لكبيرة مراسلي شبكة «CNN» الدوليين كريستيان أمانبور إن إيران «لم تكن أبدًا قريبة من الصفقة كما نحن الآن»، فيما يتعلق بالاتفاق النووي الجديد الذي يتم التفاوض عليه. وقال إن طهران «متفائلة للغاية» بالتوصل إلى اتفاق نووي في المفاوضات الجارية في فيينا.

وفي حديثه من مؤتمر ميونيخ للأمن قال الوزير الإيراني إن التفاؤل يعود إلى أن «إدارة الرئيس الإيراني الجديد، (ابراهيم) رئيسي،لديها هذه الإرادة الجادة لتحقيق صفقة جيدة مع الجانب الآخر نتيجة محادثات فيينا» وقال عبداللهيان «حكومته متحمسة للغاية للتوصل إلى صفقة جيدة وفورية مع الجانب الآخر... لم نكن قريبين من صفقة كما نحن الآن». وتابع الوزير الايراني «لقد قدم الفريق الإيراني مبادرات جيدة للغاية وأظهر الكثير من المرونة... لقد حان الوقت للأطراف الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية، للقيام بنفس الشيء».وقال وزير الخارجية الإيرانية، إذا تمت معالجة هذه القضايا، «فيمكننا التوصل إلى اتفاق في غضون ساعات قليلة أو في غضون أيام قليلة». مشيرا الى ان «هناك بعض القضايا المتبقية التي تمثل خطوطنا الحمراء». في المقابل قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إن المحادثات بين إيران والقوى العظمى «أصبحت متقدمة جدا... يمكن أن نرى اتفاقا قريبا.. الاتفاق الجديد المتبلور، أقصرَ وأضعفَ من الاتفاق السابق». وتابع «إذا وقّع العالم على الاتفاق مرة أخرى، بدون تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية (2025) فإننا نتحدث عن اتفاق يشتري ما مجموعه عامين ونصف العام فقط من الوقت وبعد ذلك يمكن لإيران تطوير وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، دون قيود». وأضاف «على أي حال، نحن ننظم أمورنا ونستعد لليوم التالي، في جميع الأبعاد، حتى نتمكن من الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل بأنفسنا». الى ذلك دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي إلى اغتنام الفرصة الآن لإحياء الاتفاق النووي، وسط تفاؤل غربي بفرص التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الجارية في فيينا. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون شدد خلال المكالمة التي استغرقت 90 دقيقة، على «الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق».

