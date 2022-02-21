الذهبية الثانية للألماني فريدريش

دوليه

أضاف الألماني فرانشيسكو فريدريش المتوج بذهبية زوجي الرجال بمنافسات الزلاجات في أولمبياد بكين 2022، إلى سجله المعدن الأصفر لمسابقة رباعي الرجال، محققًا ثنائية جديدة بعد أولمبياد بيونغ تشانغ 2018 وليرفع عدد الالقاب التي فازت بها بلاده على حلبة يانكينغ إلى تسعة من أصل 10. وعادل فريدريش مع 4 ألقاب أولمبية الرقم القياسي لمواطنه أندريه لانغه. كما بات فريدريش رابع سائق في التاريخ بعد الأميركي بيلي فيسك (1928 و1932) وماينهارد نيمر من ألمانيا الشرقية سابقاً (1976 و1980) وأندريه لانغه (2002 و2006) يحرز ذهبية الفئة الملكة لمسابقة الزلاجات مرتين توالياً.

