توتنهام هزم سيتي وأشعل المنافسة

دوليه

أسدى توتنهام خدمة كبيرة لليفربول المنتصر على نوريتش 3-1، وأعاده بقوة الى معركة اللقب بعد فوزه المثير على مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر في معقله 3-2 أول من أمس في المرحلة 26 من الدوري الإنكليزي.

ودخل سيتي اللقاء مرشحاً لحصد النقاط الثلاث أمام فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي الذي خسر مبارياته الثلاث الماضية، لاسيما أنه حصد 43 نقطة من أصل 45 ممكنة منذ خسارته الأخيرة أمام كريستال بالاس في 30 أكتوبر.

لكن الضيف اللندني وبفضل هدفين من قائده هاري كين، ثانيهما في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وبعد ثلاث دقائق على إدراك سيتي التعادل الثاني من ركلة جزاء للبديل الجزائري رياض محرز، هزم فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا للمرة الثانية هذا الموسم بعدما تفوق عليه ذهاباً أيضاً 1-0 في أغسطس، وألحق به الخسارة الثالثة بعد سقوطه أمام الفريق اللندني الآخر كريستال بالاس.

وقال كين لشبكة سكاي سبورتس الرياضية كانت مباراة مجنونة. لقد عملنا بجد لوقت طويل. كنا متقدمين 2-1 لفترة طويلة في الشوط الثاني. كان محطماً أن نرى احتساب ركلة الجزاء لهم، لكن الفضل يعود للشبان لخلق فرصة أخرى في النهاية.

وبعدما وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة الرابعة نتيجة خطأ في تطبيق مصيدة التسلل إثر تمريرة من كين للكوري الجنوبي سون هيونغ مين الذي مررها بدوره للسويدي ديان كولوشيفسكي المنضم الى صفوفه حديثا من يوفنتوس الايطالي، فسجل الأخير هدفه الأول مع سبيرز في أول مشاركة له أساسياً مع فريقه الجديد.

وفرض سيتي أفضليته حتى عادل بفضل الألماني إلكاي غوندوغان الذي تابع الكرة في الشباك إثر عرضية من رحيم سترلينغ وتدخل خاطئ من الحارس الفرنسي هوغو لوريس (33). ورغم سيطرته المطلقة في مستهل الشوط الثاني، عجز سيتي عن الوصول الى شباك لوريس ودفع الثمن من إحدى الهجمات النادرة لسبيرز الذي استعاد التقدم عبر كين بعدما انسل خلف المدافعين وتابع في الشباك تمريرة عرضية من سون (59).

ورغم محاولات سيتي، صمد توتنهام حتى الوقت بدل الضائع حين احتسبت للمضيف ركلة جزاء بعد لمسة يد من الأرجنتيني كريستيان روميرو في المنطقة المحرمة، فانبرى لها البديل محرز وأدرك التعادل (2+90). لكن توتنهام رفض الاستسلام وخطف الفوز برأسية لكاين بعد عرضية من كولوشيفسكي (5+90)، مسجلاً هدفه السابع هذا الموسم، فيما رفع فريقه رصيده الى 39 نقطة في المركز السابع مع مباراتين مؤجلتين في جعبته.

وأشعل سبيرز صراع اللقب، إذ بات الفارق بين سيتي وليفربول ست نقاط بعدما حول الأخير تخلفه أمام ضيفه نوريتش سيتي الى فوز 3-1 في يوم شهد أيضاً فوز كل من تشلسي على مضيفه كريستال بالاس بفضل هدف في الدقيقة 89 من المغربي حكيم زياش، وأرسنال على ضيفه برنتفورد بهدفين لإميل سميث رو (48) وبوكايو ساكا (79) مقابل هدف للدنماركي كريستيان نورغارد (4+90)، فيما تعثر وست هام على ملعبه أمام نيوكاسل بهدف لكريغ داوسون (32) مقابل هدف لجو ويلوك (1+45).

وبفضل هدفين رائعين للسنغالي ساديو مانيه والمصري محمد صلاح وثالث أول بألوان الحمر للكولومبي لويس دياز، حقق ليفربول فوزه الثامن توالياً في جميع المسابقات، قد يكون أبرزها في منتصف الأسبوع على أرض إنتر الإيطالي 2-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وسيكون ليفربول أمام فرصة تقليص الفارق الذي يفصله عن سيتي الى ثلاث نقاط حين يخوض بعد غد مباراته المؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة مع ليدز يونايتد، قبل أن يحصل على فرصة الفوز بأول ألقابه لهذا الموسم حين يتواجه الأحد مع تشلسي في نهائي كأس الرابطة.

