ميلان تعثر

دوليه

فرط ميلان في فرصة تحقيق فوزه الثالث تواليا ووَضَعَ صدارته في خطر بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير 2-2 أول من امس في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وفشل الفريق اللومباردي في مواصلة تألقه في الآونة الأخيرة والابتعاد أربع نقاط في الصدارة عن مطارده المباشر جاره إنتر، فاكتفى بنقطة واحدة وبات مهددا بإهدار ما حققه في المرحلة الماضية عندما استغل تعثر جاره وانتزع منه الصدارة. ونجح ميلان في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه البرازيلي ماسياس اثر تلقيه كرة من المدافع الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز، العائد بعد غياب عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف، فتابعها بتسديدة بيسراه داخل المرمى (5). ونجح ساليرنيتانا في ادراك التعادل اثر خطأ فادح للحارس مينيان في التقاط كرة عرضية لباسكوالي ماتسوكي من أمام رأس البوسني ميلان ديوريتش، فتهيأت أمام فيديريكو بوناتسولي الذي تابعها بطريقة أكروباتية رائعة داخل المرمى الخالي (29). ودفع مدرب ميلان ستيفانو بيولي بلاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه مكان بن ناصر مطلع الشوط الثاني.

ومنح يوريتش التقدم لساليرنيتانا بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لماتسوكي (72). وأدرك ريبيتش التعادل لميلان عندما استغل كرة رأسية من جيرو خارج المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية زاحفة على يمين الحارس سيبي (77). وواصل روما نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه فيرونا 2-2، وتنفس سمبدوريا الصعداء بفوزه على ضيفه إمبولي 2-0. وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة، أفلت روما من الخسارة أمام هيلاس فيرونا الذي حسم الشوط الأول بثنائية سريعة تناوب على تسجيلها لاعب الوسط الدولي التشيكي أنتونين باراك (5) ولاعب الوسط الفرنسي أدريان تاميز (20).

وعاد روما من بعيد بعدما انتفض في الشوط الثاني وضغط بقوة على دفاع ضيوفه، فنجح في تقليص الفارق في الدقيقة 65 عبر البديل الأسترالي كريستيان فولباتو، قبل أن يدرك له البديل الآخر إدواردو بوفي التعادل في الدقيقة 84. وطرد مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع لاحتجاجاته على حكم المباراة لوكا بايريتو. وهو التعادل الثالث تواليا لرجال مورينيو بعد جنوى وساسوولو، فرفع رصيده الى 41 نقطة في المركز السابع وبات مهددا بالتراجع الى الثامن.في المقابل، عزز هيلاس فيرونا موقعه في المركز التاسع برصيد 37 نقطة.