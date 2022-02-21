ريال عاد إلى الانتصارات

دوليه

خفف ماركو أسينسيو والبرازيلي فينيسوس جونيور والفرنسي كريم بنزيمة الضغط عن مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي وأعادوا ريال مدريد المتصدر الى سكة الانتصارات، بتسجيلهم أهداف الفوز على ألافيس 3-0 أول من أمس على ملعب «سانتياغو برنابيو» في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وبعدما كان يحلم بالثلاثية، يجد ريال نفسه مهدداً بضياع كل شيء بعدما ودع مسابقة الكأس في أوائل الشهر الحالي بخسارته أمام أتلتيك بلباو (0-1)، ثم بخسارته الثلاثاء الفصل الأول من مواجهته مع باريس سان جرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري الأبطال، وذلك عقب تعادل سلبي مخيب في المرحلة الماضية من الدوري مع فياريال. ونتيجة تعثره السلبي في المرحلة الماضية، وجد ريال نفسه متقدماً في الصدارة بفارق أربع نقاط فقط عن إشبيلية الثاني، وبالتالي كان يدرك بأن الخطأ أمام ألافيس على أرضه سيكون مكلفاً جداً، لكنه تفادى الاحراج ونجح في الحصول على النقاط الثلاث بفضل ثلاثة أهداف سجلها في الشوط الثاني أسينسيو وفينيسيوس وبنزيمة. ورفع النادي الملكي رصيده الى 57 نقطة في الصدارة. وكان ريال عاجزاً في الشوط الأول عن استثمار أفضليته الميدانية ولم يقدم الشيء الكثير أمام مرمى ضيفه وافتقد الى اللمسة الأخيرة، ليؤكد معاناته الهجومية التي تجسدت في مبارياته الخمس الماضية حين اكتفى صاحب أفضل هجوم في الدوري (48 هدفاً قبل فوز السبت) بهدف يتيم سجله أسينسيو بالذات في الفوز على غرناطة في المرحلة قبل الماضية. ودخل رجال أنشيلوتي استراحة الشوطين من دون أي تهديد فعلي لمرمى فريق اهتزت شباكه 39 مرة قبل لقاء السبت. وجاء الفرج بتسديدة رائعة قوسية من أسينسيو أطلقها من خارج المنطقة (63)، ليريح أعصاب أنشيلوتي وجمهور «سانتياغو برنابيو» بهدفه السابع لهذا الموسم. وكان بنزيمة قريباً من حسم الفوز نهائياً لكن الحظ عانده بعدما ارتدت محاولته من القائم الأيسر إثر تمريرة من فينيسيوس جونيور (76)، إلا أن الأخير عوض هذه الفرصة ووجد طريقه الى الشباك في الدقيقة 80 بعد لعبة جماعية جميلة وتمريرة من بنزيمة، رافعاً رصيده الى 13 هدفاً. وأضاف بنزيمة الهدف الثالث في اللقاء وعزز صدارته لترتيب الهدافين بـ18 هدفاً، بفضل ركلة جزاء انتزعها البديل رودريغو في الثواني الأخيرة (1+90). وتحضر أتلتيكو مدريد حامل اللقب وفياريال بشكل جيد للاستحقاق القاري الذي ينتظرهما الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزهما الكبيرين خارج الديار على أوساسونا 3-0 وغرناطة 4-1 توالياً.

