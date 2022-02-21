أنشيلوتي: أتفهم رد فعل الجماهير

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أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بالانتصار 3-0 أول من أمس على ديبورتيفو ألافيس، في الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد، ماركو أسينسيو في الدقيقة 63، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 80، وكريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «كنا بحاجة إلى هذا النوع من المباريات، الشوط الأول كان أكثر صعوبة، افتقرنا لبعض الجودة في الشوط الاول، الثلاثي الهجومي حقق أداءً جيدًا للغاية». وأضاف: «صحيح أن الخصوم يضغطون أكثر في الجزء الأول من الملعب، لكن علينا أن نتحسن».

وعن صافرات الجماهير، علق: «الجمهور يقيم المباراة التي نلعبها، وأعربوا عن رأيهم، ولم يكن أحد سعيدًا في الشوط الأول، أتفهم رد فعلهم». وحول فينيسيوس، أوضح: «تسجيل المهاجمين علامة جيدة، واجهنا صعوبات في المباراة، لكن فينيسيوس ساعدنا بالتسجيل».

وأتم: «طالبت اللاعبين بالهدوء بعد هدف أسينسيو، وأحببت رد فعله بعد الهدف».

