نانت أكرم سان جرمان بثلاثية

دوليه

أكرم نانت وفادة ضيفه باريس سان جرمان وعكَّر فرحته بالفوز على ريال مدريد الاسباني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما تغلب عليه 3-1 أول من أمس في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وحسم نانت نتيجة المباراة بشكل كبير في شوطها الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة عبر راندال كولو مواني (4) وكنتان ميرلان (16) ولودوفيك بلاس (45+6 من ركلة جزاء)، قبل أن يقلص البرازيلي نيمار الفارق مطلع الشوط الثاني (47) ثم عاد وأهدر ركلة جزاء في الدقيقة 59. وهو الفوز الـ30 لنانت في تاريخ مواجهاته لباريس سان جرمان مقابل 49 خسارة و24 تعادلا.وألحق نانت الخسارة الثانية بباريس سان جرمان في الدوري هذا الموسم بعد الاولى امام رين 0-2 في الثالث من أكتوبر الماضي، لكنها لم تؤثر على صدارته حيث بقي في المركز الاول برصيد 59 نقطة، فيما لحق نانت بليون في المركز الخامس مؤقتا برصيد 38 نقطة.ودخل باريس سان جرمان المباراة منتشيا بفوز على ريال مدريد 1-0 الثلاثاء في «بارك دي برانس» في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا، لكنه دفع ثمن التغييرات الستة التي أجراها مدربه الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على التشكيلة القارية رغبة منه في إراحة نجومه.

ودفع بوكيتينو بقوته الضاربة في الهجوم ويتعلق الأمر بالثلاثي نيمار الذي لعب أساسيا للمرة الاولى منذ تعافيه من الاصابة التي ابعدته طويلا عن الملاعب وتحديدا منذ أواخر نوفمبر الماضي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي صاحب هدف الفوز في مرمى النادي الملكي في الوقت بدل الضائع.ومن هجمة مرتدة منسقة افتتح نانت التسجيل إذ تبادل النيجيري موزيس سايمون ومواني الكرة في منتصف الملعب قبل أن يمررها الأول إلى الثاني داخل المنطقة، فانفرد بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس ولعبها بين قدميه (4).وعزز نانت تقدمه بتسديدة رائعة لكنتان ميرلان بيسراه من داخل المنطقة أسكنها الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى نافاس (16). وتلقى نانت ضربة موجعة بطرد دينيس أبياه اثر عرقلته مبابي لحظة توغله داخل المنطقة لكن الحكم ميكايل لوساج تراجع ومنحه البطاقة الصفراء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» (44).وعاد الحكم مرة ثانية الى الـ «في أيه آر» ليحتسب ركلة جزاء اثر لمسة يد على الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم (45+4)، فانبرى لها بلاس بنجاح مسجلا الهدف الثالث (45+6).

ونجح نيمار في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني اثر تلقيه كرة من ميسي داخل المنطقة فتلاعب بالمدافع الكاميروني جان شارل كاستيليتو وسددها بيمناه داخل المرمى (47). وحصل مبابي على ركلة جزاء اثر عرقلته من قبل أبياه داخل المنطقة، فانبرى لها نيمار سهلة بيمناه تصدى لها لافون (59)، ليحذو حذو ميسي الذي كان أهدر ركلة جزاء في المباراة ضد ريال مدريد. وسقط ليون الساعي الى التواجد بين الثلاثة الاوائل لضمان المشاركة في مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، في فخ تعادل مخيب أمام مضيفه لنس 1-1 في ظروف مناخية صعبة بين رياح قوية وأمطار غزيرة.

