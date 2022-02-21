loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

خسارة الكويت أمام الريان في «الطائرة العربية»

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 21 فبراير 2022

خسر الكويت أمام الريان القطري 0-3 (21-25، 23-25، 21-25) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة في تونس لغاية 27 فبراير الحالي. وفي المجموعة ذاتها فاز الكامل والوافي العماني على الأهلي الليبي 3-1. وبهذه الهزيمة بقي الكويت على رصيده السابق 3 نقاط من فوزه على الصداقة الفلسطيني. وفي المجموعة الثالثة فاز مستقبل المرسى التونسي على سنغل الفلسطيني 3-0، وفي المجموعة فاز السيب العماني على الشعلة اليمني 3-0. ويخوض الأبيض اليوم مباراته الثالثة في البطولة أمام الكامل والوافي وهو يسعى للفوز لحصد بطاقة التأهل إلى الدور الثاني إذ يتأهل الأول والثاني إلى ثمن النهائي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة