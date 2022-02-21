خسارة الكويت أمام الريان في «الطائرة العربية»

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خسر الكويت أمام الريان القطري 0-3 (21-25، 23-25، 21-25) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في البطولة العربية للكرة الطائرة المقامة في تونس لغاية 27 فبراير الحالي. وفي المجموعة ذاتها فاز الكامل والوافي العماني على الأهلي الليبي 3-1. وبهذه الهزيمة بقي الكويت على رصيده السابق 3 نقاط من فوزه على الصداقة الفلسطيني. وفي المجموعة الثالثة فاز مستقبل المرسى التونسي على سنغل الفلسطيني 3-0، وفي المجموعة فاز السيب العماني على الشعلة اليمني 3-0. ويخوض الأبيض اليوم مباراته الثالثة في البطولة أمام الكامل والوافي وهو يسعى للفوز لحصد بطاقة التأهل إلى الدور الثاني إذ يتأهل الأول والثاني إلى ثمن النهائي.

