سيطرة خليجية في «موتوكروس الكويت»

محلية

واصل المتسابقون الخليجيون سيطرتهم على بطولة الكويت للدراجات النارية الرملية «الموتوكروس» بعد فوز الإماراتيين عبدالله النعيمي وأحمد النعيمي والبحريني حسين بوطاهر في الفئات الثلاث للجولة الخامسة من البطولة التي نظمها أول من أمس النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على حلبة «الموتوكروس» في مدينة الكويت لرياضة المحركات بمشاركة 11 متسابقاً بحضور مدير عام النادي حمد معرفي ومدير البطولة حمد السيف. وأحرز المتسابق عبدالله النعيمي المركز الأول في فئة (MX1) تلاه جاسم الأنصاري في المركز الثاني. وجاء الإماراتي أحمد النعيمي أولاً على فئة (MX2) تلاه خالد الفايز ثانيا ثم عبداللطيف الخنة ثالثا. وتوج المتسابق البحريني حسين بوطاهر بلقب فئة (كلوب مان)، متفوقًا على عبدالله الأنصاري صاحب المركز الثاني، والبحريني الآخر أحمد بوطاهر الذي حل في المركز الثالث.وأعرب معرفي عن سعادته بختام المرحلة الخامسة والأخيرة للبطولة التي شهدت مشاركة أبطال خليجيين، مؤكدًا أن ذلك استمرار لنجاح الجولات السابقة. وقال معرفي إن السباق سار على ما يرام وان المتسابقين قدموا اداء متميزا منذ بداية السباق الى النهاية وان الاجواء الحماسية قد سادت الجو العام للجولة بمختلف الفئات.وانطلق السباق في الساعة الـ 09:00 صباحاً، وانتهى بتتويج الفائزين في الساعة الـ 04:30 مساءً، حيث قُسمت المنافسات إلى فترة للتمرين لكل فئة ثم سباقين لفئة كلوب مان وسباقين آخرين لفئتي MX1 وMX2 وفي نهاية السباق تم جمع نتائج السباقين لكل فئة للحصول على النتيجة النهائية.

وتوجه معرفي بالشكر الجزيل إلى الهيئة العامة للرياضة متمثلة في المدير العام حمود فليطح ونائبيه د. صقر الملا وعلي مروي على دعمهم لهذه البطولة ولأنشطة النادي المختلفة، مثمناً في الوقت ذاته دور القائمين على حلبة السباق في مدينة الكويت لرياضة المحركات على الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل إنجاح كل الفعاليات التي تستضيفها الحلبة، ومتوجها بالشكر كذلك إلى كل الرعاة على الدعم الذي يقدمونه للمتسابقين وقيامهم بدورهم المجتمعي في الجانب الرياضي ورياضة المحركات بشكل خاص. وفي نهاية المنافسات قام معرفي بتتويج الفائزين بمشاركة مدير البطولة حمد السيف.

