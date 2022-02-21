السالمية للتأهل على حساب النصر

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يتواجه السالمية مع النصر على ستاد محمد الحمد في 07:50 مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ولي العهد، فيما يسبقها في 04:50 مساء لقاء الفحيحيل مع خيطان على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الدور ذاته. ويأمل السالمية الذي أقصى القادسية في الدور التمهيدي بفوزه عليه بثنائية نظيفة في مواصلة مشواره في البطولة، من خلال تخطي النصر الذي بلغ هذا الدور على حساب الساحل بنتيجة 2 – 1.وتعرض السالمية الذي يحتل المركز الخامس في بطولة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة لانتكاسة في المسابقة بسقوطه أمام الشباب بهدف نظيف، وهو يتطلع للعودة بقوة من خلال بطولة كأس ولي العهد التي توج السماوي بلقبها مرتين في موسمي 2000- 2001، و2015 – 2016. ورغم الخسارة الأخيرة في الدوري يقدم السالمية تحت قيادة مدربه الوطني محمد إبراهيم مستويات جيدة، إذ يطمح إبراهيم إلى تحقيق لقب مع الفريق وهو يعتمد على نخبة من اللاعبين المحليين يبرز منهم فواز عايض ومبارك الفنيني وحمد القلاف إلى جانب المحترفين البرازيليين باتريك فابيانو وأليكس ليما.

في المقابل يسعى النصر إلى تحقيق نتيجة إيجابية تصعد به إلى الدور نصف النهائي، وكان آخر لقاء جمع الفريقين في بطولة الدوري يوم 10 الشهر الحالي وحسمه السماوي بهدف نظيف من ركلة جزاء ضمن الجولة العاشرة.

وينتظر مدرب النصر مجهودا مضاعفا من لاعبيه لتحقيق الفوز، ويبرز في صفوف الفريق لاعبا الخبرة الأردني عدي الصيفي ومشاري العازمي إلى جانب اللاعب النشيط محمد دحام والمهاجم النيجيري دينيس سيسوجو. وفي المباراة الثانية، تتشابه طموحات الفحيحيل وخيطان، إذ يطمح كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز لبلوغ المربع الذهبي، وتخطى الفحيحيل منافسه الجهراء بهدف دون رد في الدور الأول، فيما سجل خيطان متصدر دوري الدرجة الأولى برصيد 21 نقطة مفاجأة كبيرة في الدور التمهيدي بفوزه على كاظمة بركلات الترجيح 4 – 3 بعد التعادل 1 – 1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

