loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الشطي ثالثاً في «باها الأردن»


أحرز المتسابق عبدالله الشطي المركز الثالث في سباق باها الأردن (الجولة الأولى من بطوله العالم للدراجات النارية). وحل الشطي ثالثًا بعد الإماراتي محمد البلوشي صاحب المركز الأول، والأردني عبدالله السبع صاحب المركز الثاني، في السابق الذي شارك فيه متسابقون من 18 دولة. وأكد الشطي أن السباق شهد منافسة قوية حيث التضاريس الصعبة في الاردن، والملاحة اصعب على سائق الدراجة النارية.وقال: «شعوري بالفوز لا يوصف، خصوصًا وانا ارفع علم الكويت على منصة التتويج بين كل دول العالم»، مشيرًا إلى أنه سيشارك في الجولة الثانية التي ستقام في قطر خلال مارس المقبل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة