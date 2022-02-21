الشطي ثالثاً في «باها الأردن»

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أحرز المتسابق عبدالله الشطي المركز الثالث في سباق باها الأردن (الجولة الأولى من بطوله العالم للدراجات النارية). وحل الشطي ثالثًا بعد الإماراتي محمد البلوشي صاحب المركز الأول، والأردني عبدالله السبع صاحب المركز الثاني، في السابق الذي شارك فيه متسابقون من 18 دولة. وأكد الشطي أن السباق شهد منافسة قوية حيث التضاريس الصعبة في الاردن، والملاحة اصعب على سائق الدراجة النارية.وقال: «شعوري بالفوز لا يوصف، خصوصًا وانا ارفع علم الكويت على منصة التتويج بين كل دول العالم»، مشيرًا إلى أنه سيشارك في الجولة الثانية التي ستقام في قطر خلال مارس المقبل.

