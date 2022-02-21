«الانضباط» تحقق في محاولة الاعتداء على محمود

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تجري لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تحقيقا في واقعة محاولة الاعتداء على الحكم علي محمود لحظة خروجه من الملعب بعد نهاية مباراة العربي مع القادسية في الجولة الماضية من الدوري والتي انتهت بفوز الأخضر 1-0. والغى محمود هدفاً للقادسية في الوقت بدلاً من الضائع سجله التونسي حسام السويسي بعد لجوئه إلى تقنية الفيديو المساعد «فار» بداعي ارتكاب محترف القادسية الآخر الجامايكي روماريو خطأ على لاعب العربي أحمد إبراهيم. وأثار هذا القرار موجة من الاستياء والاحتجاج بين صفوف جماهير القادسية حيث حاولت بعض الجماهير الاعتداء على محمود عند خروجه من الملعب. وتدرس لجنة الانضباط فرض عقوبات على بعض الجماهير سواء من تلفظ بألفاظ خارجة أو من قام برفع حذائه أو من رمى بعض المقذوفات على الحكم بالحرمان من دخول الملاعب إلى جانب فرض غرامات مادية.

