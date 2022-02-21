الإصابة تبعد عيد أسبوعين

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يفتقد القادسية جهود لاعبه عيد الرشيدي لمدة أسبوعين إثر الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء «الدربي» الذي خسره الأصفر أمام العربي بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز. وأفاد نادي القادسية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الرشيدي أثبتت إصابته بتمزق جزئي في الأربطة الخارجية للقدم اليسرى ويحتاج على إثرها إلى برنامج علاجي وفترة راحة لا تقل عن أسبوعين.وسيبذل الجهاز الطبي جميع جهوده مع الرشيدي على أمل تجهيزه قبل لقاء القمة الذي سيجمع القادسية مع الكويت يوم 4 مارس المقبل في الجولة الثانية عشرة من البطولة، إذ يعتبر اللقاء شبه مصيري للأصفر الذي يحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة، إن أراد المنافسة على اللقب.

