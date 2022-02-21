ضربة موجعة للأخضر

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تلقى العربي ضربة موجعة بعد خسارة جهود مدافعه أحمد إبراهيم لمدة شهرين إثر الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الدربي الذي حسمه الأخضر على حساب القادسية 1 – 0 ضمن الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز. وأفاد رئيس الجهاز الطبي في النادي د. أنور محمد علي أن الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية التي خضع لها إبراهيم كشفت عن وجود قطع في الرباط الداخلي للركبة وسيحتاج على إثرها إلى برنامج علاج طبيعي وتأهيلي طويل ويستمر لمدة شهرين. وجاءت إصابة إبراهيم في وقت حساس يحتاج فيه الأخضر لجهود جميع لاعبيه، إذ يعد أحمد من ابرز لاعبي الخط الخلفي وأكثرهم خبرة.فيما نوه د.أنور بأن المهاجم علي خلف يشكو من إجهاد عضلي،ويحتاج إلى تأهيل طبي في الأيام المقبلة على أن تتحدد فترة غيابه وفق استجابته للعلاج.

