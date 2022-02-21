«جمال الخيل» اختتمت منافساتها بنجاح كبير

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قال الوكيل المساعد في الديوان الاميري والمدير العام لمركز الجواد العربي الشيخة سارة الفهد ان البطولتين الدوليتين لجمال الخيل العربية والخيل العربية ذات السلالة المصرية واللتين نظمهما المركز في ميدان بيت العرب في فبراير الجاري شهدتا نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة من مربي الخيل داخل وخارج الكويت. وقال الشيخة ساره التي ترأست اللجنة المنظمة للبطولتين عقب ختام بطولة جمال الخيل المصرية ان البطولتين تميزتا بنتائج عالية منحها الحكام للجياد المشاركة «ما يعكس جودتها والمستوى الجمالي الكبير لها».واوضحت ان البطولتين اظهرتا جليا التطور الكبير للانتاج المحلي من الخيل العربية الأصيلة من المرابط ومربي الخيل الكويتيين ما يعد نجاحا لدور المركز في تشجيع وتنمية تربية هذا النوع من الخيل في البلاد لما تجسده من تراث عربي تليد مشيدة بالمشاركة الكبيرة من المرابط الكويتية في البطولتين. ونوهت بجهود جميع اللجان العاملة ومؤسسات الدولة ذات الصلة اثناء اقامة هذين الحدثين التراثيين لا سيما بتطبيق الاجراءات والاحترازات الصحية بسبب جائحة كورونا مبينة ان الحضور الجماهيري الكبير وتفاعلهم مع المسابقات اضفى أجواء مميزة. وأسفرت نتائج بطولة الخيل المصرية التي استمرت ثلاثة أيام بمشاركة نحو 250 جوادا عن تتويج المهرة دبي الهلالية الخشاب للمربي براك الهاجري بلقب مسابقة أجمل فلوة لعمر سنة فما اقل في حين أحرز المهر جراح الهلالية للمربي فواز المطيري بلقب منافسات أجمل فلو المخصصة لنفس العمر. وفي مسابقة أجمل مهرة عمر سنتين إلى ثلاث سنوات فازت المهرة الغالية الورد العائدة لمربط الشايع بالمركز الأول في حين أحرز الجواد خرافي الدانات لمربط الدانات المركز الأول في مسابقة أجمل مهر (عمر سنتين إلى ثلاث سنوات).وتوجت الفرسة زينة النواصي للمربي علام الكندري بلقب الاجمل في فئة الأفراس لعمر (أربع سنوات فأكثر) وفاز الجواد شامخ الدانات العائد لمربط الدانات بالمرتبة الأولى لمسابقة أجمل فحل للخيل لعمر (أربع سنوات فأكثر).

