لماذا ندعم الفشل الرياضي؟

محلية

عنوان المقالة واضح فيما أقصده في دولتنا الحبيبة «المسكينة بسبب بعض من ابنائها» فكل يوم من فشل الى فشل ومن مجاملة الى مجاملة على حساب مصلحة البلد... فقانون المحاصصة قد دخل المجال الرياضي بشكل قوي حاله من حال تشكيل اركان وزارات الدولة الادارية؟

وما يحزننا هو ان من يدعم هذا الفشل واللعب بمقدرات الدولة المالية هم اصحاب القرار من غير تحديد لمناصبهم او مكانتهم الرياضية (اذا كان لهم تاريخ رياضي)؟ فالديموقاسية الكويتية (الديموقراطية القاسية) التي دمرت البلد مازالت هي الافضل في ادارة الرياضة الاهلية.. فبعض الاهالي في الهيئات الرياضية يسعى لكسب مصالح شخصية غير واضحة من تقلده اي منصب رياضي لانه لا يجد من يقول له كلمة «لا» لان المصالح متراكمة بينهم..!

من صغيرهم الى كبيرهم والكل اصبح متفرجا او «شاهد ماشفش حاجة».. نصيحتي لمن يملك القرار ان يتأنى في دعم اي مشروع فاشل فيه مصالح شخصية خصوصا في الجانب المادي والقانوني فعليهم استغلال اي نفوذ شرعية تمكنه من ايقاف الخطأ او التقليل منه (التضييق عليهم) لكي لا يأخذوا قرارات بقوة القوانين الدولية الرياضية... فالرياضة العالمية لم تقر بعض القرارات الرقابية الا لوقف الغش والمشاريع غير القانونية والتحايل في المسابقات الرياضية العالمية فأنشأت: لائحة العقاقير، المحكمة الرياضية، لجنة الاخلاق، اللعب النظيف.. الخ.

لذا وجب على من يملك القرار الرياضي لدينا ان يفكر بمثل هذه الافكار لوقف الفشل المستمر والفساد في المجال الرياضي وهذا طبعا من خلال تعاون من اصحاب الخبرة والعلم في المجال الرياضي... فياريت نضع برنامجا زمنيا لكي نتخلص فيه من القرارات الفاشلة التي تساعد في دعم «الفشل الرياضي».. لذا وجب ان نضع لائحة قوية وصارمة بمسمى: «تقييم القرارات الرياضية» كنظام اداري، فني، قانوني، وعلمي لاي قرار يصدر من الجهات الثلاث: مجلس الامة، هيئة الرياضة، القطاع الرياضي الاهلي قبل اعطاء الضوء الاخضر لتطبيقه او دعمه مستقبلا.... (المثال: القرار المزمع الموافقة عليه بزيادة عدد نواب رئيس اتحاد كرة القدم في النظام الاساسي الجديد).... والله من وراء القصد.