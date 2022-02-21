هل كرست «الفار» العدالة الكروية؟

محلية

تظل الاخطاء التحكيمية جزءاً من لعبة كرة القدم وبعيداً عن التأويلات التي تصدر من الأطراف المتضررة في مباراة معينة سواء كانت مصيرية أو حاسمة أو حساسة هي «واقعة» على الجميع ولا يوجد فريق كرة قدم في العالم لم يستفد من اخطاء التحكيم أو يتضرر منها. وإن حاول البعض ممن يتصفون بـ «الارجاف» في تضخيم الأمور ووصفها بالكارثية حين تقع الاخطاء عليهم أو بأنها حق مكتسب في حال جاءت لصالحهم من «التذاكي» على الشارع الرياضي وتأجيج الأمور متى ما دعت الحاجة للتأثير والضغط على الحكام.

وتتخذ غالبية إدارات الأندية من «شماعة» التحكيم طوق نجاة لتفادي الغضب الجماهيري المغلوب على أمره والمندفع بعاطفة قوية تبحث عن تبرير ولا تمتلك قدرة على صناعة رأي واضح وبالتالي تنجرف خلف هذه الشماعة وتصدقها وتتخذها مسلكاً نحو اراحة النفس المنهكة بالتعصب الأعمى.

وإن كانت تتراوح درجة التعامل مع هذه الشماعة بين إدارة واخرى وإن كانت بعض الإدارات «تشطح» كثيراً وتحمل الأمور أكثر مما تحتمل حتى أصبحت تعاني «مرضاً مزمناً» نقلت عدواه للجماهير بطرق غاية في الدهاء من خلال التكرار الممقوت من قبل العقلاء والمستساغ من الجهلة.

وفي الفترة الأخيرة من الدوري ومع اشتداد التنافس واتضاح صورة الطامحين إلى لقب الدوري بعد أن انحصرت المنافسة بين أربعة فرق تواصلت الاخطاء التحكيمية واستفاد منها الغالبية إن لم يكن الكل وتضرر منها بنفس القدر من هم في الاتجاه المعاكس للمجموعة الأولى. ومع كل هذا تظل هذه الاخطاء جزءاً من لعبة كرة القدم. ومن خلال هذه التراكمات التحكيمية التي عرفتها كرة القدم الحديثة والجدل الذي تسببه كل موسم، كان لا بد «للفيفا» أن يعيد التفكير في صياغة جديدة لتقنية تجعل من المباح قبل سنة باطلا اليوم وأن تحسم النقاش الذي يتكرر بعد كل 90 دقيقة من المباريات خصوصا تلك المصيرية منها. فكانت تقنية «الفار» أو الفيديو المساعد للحكم التي استخدمت أول مرة في كأس العالم روسيا 2018 هي الحل الذي غير مجريات اللعبة بشكل أساسي عن طريق عكس بعض من أهم القرارات التحكيمية وربما ضمن عدالة القرارات وأن الفريق الأفضل هو من سيفوز لكن مع ذلك لا يمكننا الجزم أنها كرست العدالة بشكل كامل أو ربما لا تزال تحتاج المزيد من الوقت خصوصا أن الأمر استغرق وقتا طويلا حتى يتم تقديمه لأن الكثير من الناس يخشون أن تدمر التقنية تدفق وشعور اللعبة وعنصر الإثارة والتشويق.

ويبقى السؤال المفتوح هنا هل أفقدت تقنية الفار متعة كرة القدم؟ أم أنها كرست العدالة الكروية المطلوبة؟

