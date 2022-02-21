مكعب الذهب

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عرضت الشاشات الضخمة في ميدان «تايمز سكوير» في مدينة نيويورك لأيام إحداثيات غامضة.

وفي عمل فني غير مسبوق، كُشف عنه بحديقة سنترال بارك، تم تقديم «The Castello CUBE» للعالم، وسط إجراءات أمنية متشددة ولبضع ساعات فقط. وصُنع هذا العمل الفني من الذهب الخالص، عيار 24 قيراطاً، وبلغ وزنه 186 كيلوغراماً.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها صب مثل هذه الكمية الهائلة من الذهب في قطعة واحدة. ويُعتبر الذهب، وهو المعدن الأبدي، رمزاً للشمس، والنور، والخير.

ويقف الفنان الألماني، نيكلاس كاستيلو وراء «The Castello CUBE»، الذي استغرق العمل عليه أكثر من 4,500 ساعة من العمل. وقال كاستيلو، لشبكة CNN: «أنا أحاول بشكل أساس اختراق الحدود من خلال عملي.. أريد أن أصنع شيئاً جديداً، وأواجه تحديات إبداعية». وخطرت في باله فكرة العمل الفني الذهبي منذ العام 2015، لكنه ركز بشكل أساس على تحقيقه عام 2021.

ويلفت «The Castello CUBE» الانتباه إلى العملة المشفرة الجديدة «Castello Coin»، أي «عملة كاستيلو».

وبالتالي، سيشكل هذا العمل الفني جسراً بين العالمين الافتراضي والحقيقي.

وبحسب ما ذكره موقع Castello Coin»، تحقق العملة فرصة رائعة للمشاركة في الأسواق المتنامية للفنون، والفنون الرقمية NFTs، والذهب الرقمي، والمزيد.

وستجعل ندرة الرموز المميزة وهوية علامتها التجارية الفريدة هذه العملة أكثر رواجاً في سوق التشفير مقارنة بأي وقت من الأوقات.

ولدى سؤال كاستيلو عن سبب اختياره لعرض هذا العمل الفني في مدينة نيويورك تحديداً، أوضح أن مسيرته المهنية بدأت فيها، قائلاً: «نيويورك هي العالم.. حديقة سنترال بارك بالنسبة لي هي أجمل مكان عام في العالم». وبالنسبة إلى كاستيلو، فكان من الممتع مشاهدة الأشخاص يكتشفون العمل الفني، خاصة أن الذهب يسحر الناس لأجيال.