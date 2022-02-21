سنوات من «النصب بالأعشاب».. مصر تقبض على «طبيب الكركمين»

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أصدرت نقابة الأطباء في مصر، أمس، بيانا بعد ساعات من القبض على صيدلي اشتهر بلقب «طبيب الكركمين»، ذاع صيته لسنوات في مصر، عبر بيع وصفات علاجية، مثيرة للجدل، عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت السلطات المصرية، القبض على أحمد أبو النصر، بتهمة حيازة والترويج لمواد عشبية وأدوية مجهولة المصدر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلقت نقابة أطباء مصر في بيانها على إلقاء القبض على أبو النصر، «الذي عمل لسنوات عدة على تقديم النصائح والمعلومات الطبية والترويج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي، مدعياً أن تلك الوصفات العلاجية، و منها ما أطلق عليه المتهم اسم «الكركمين»، مرخصة من وزارة الصحة، وذلك على خلاف الحقيقة، مما تسبب بالإضرار بصحة المواطنيَّن وكان مدعاة لتساؤلات وشكاوى نقابة الأطباء والمهتمين بالشأن الصحي».

وتوجهت نقابة أطباء مصر بالشكر للأجهزة الأمنية المصرية على الاستجابة لشكاوى الوسط الطبي والمواطنيَّن وإلقاء القبض على المتهم، ونوهت أن «المدعو أحمد أبو النصر ليس طبيباً وغير مدون اسمه بسجلات نقابة الأطباء وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب».

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، إلى أن قدمت مجموعة من البلاغات ضد الصيدلي أحمد أبو النصر..».

وأوضح أنه «تم تقديم العديد من البلاغات ضد المتهم، في النيابة، وأيضا لدى المحليات، وجرى إغلاق أكثر من صيدلية له من خلال إدارة التراخيص الحر، لمخالفته القواعد وعدم الحصول على تراخيص، وحيازة مواد وأدوية مجهولة المصدر».

وألقت مباحث المصنفات، القبض على أبو النصر، بعد شكاوى تتهمه بالنصب وخداع المرضى، والادعاء عبر الفضائيات بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان المصرية للعلاج بالأعشاب، خلافا للحقيقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.