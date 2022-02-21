ثلاث عادات تحارب شيخوخة الدماغ

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أكد أطباء مختصون أن النشاط البدني والعقلي هو الخلاص من شيخوخة الدماغ، على الرغم من أنها يمكن أن تحدث بسبب الوراثة أو المناخ أو الصحة العامة.

وقام الأطباء بتسمية ثلاث عادات من شأنها حفظ وإطالة قدرة الدماغ على العمل لسنوات عديدة دون الدخول في مرحلة الشيخوخة، حيث يجب أن يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم بشكل يومي، لأن ذلك يعطي الدماغ فرصة للتعافي بعد النشاط العقلي.

وذكر الباحثون أن الشخص الذي يتمتع براحة جيدة هو أكثر كفاءة للقيام بأي مهمة ذهنية أو بدنية، كما أنه يسيطر على المواقف بسهولة أكبر. وأكدوا أن القاعدة الثانية هي أن تتعلم شيئاً جديداً باستمرار ولا تترك مجالا لعقلك للتراخي والخمول.

وأثناء عملية التعلم، تظهر روابط عصبية جديدة في الدماغ، ما يسهم في تطوره المستمر ولا يسمح له بالتقدم في العمر.

كما أوصى الأطباء بتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية على مدار اليوم، وشددوا على أن معظم الفيتامينات يمكن وينبغي الحصول عليها من الخضار والفواكه.