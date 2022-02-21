سامي كلارك.. العرب يودعون صوت طفولتهم

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فارق المغني اللبناني سامي كلارك، الحياة في أحد مشافي العاصمة بيروت، أمس، عن عمر يناهز 74 عاماً. ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن سبب الوفاة مشاكل في القلب، كان الراحل قد عانى منها في السنوات الأخيرة.

وكلارك من مواليد ضهور شوير 1948، واسمه الحقيقي سامي حبيقة، لكنه اختار أن يكون اسم شهرته كلارك لسهولة لفظه في اللغات الأجنبية التي أجادها وبدأ مسيرته الغنائية بها، وحقق نجاحاته الأولى من خلالها، خاصًة بعد تعاونه مع المؤلف الموسيقي الراحل إلياس الرحباني، ومشاركته لاحقاً في عدةٍ مهرجانات عالمية، حلق فيها بصوته الأوبرالي إلى خارج حدود لبنان، وحصد عديد الجوائز العالمية.



عربياً، كان سامي كلارك، أحد أصوات حقبة الثمانينيات الغنائية الدافئة وشديدة الخصوصية. ومن أشهر أغانيه: آه على هالإيام، أو وقومي تنرقص يا صبية، لكن ربما يكون الأشهر والأكثر خلوداً في ذاكرة أجيال من العالم العربي بصوته؛ أداؤه لتترات مسلسلي الكارتون الشهيرين جزيرة الكنز، وغريندايزر.

وفي رصيد الراحل مئات الأغنيات التي أغنى بها ذاكرتنا الموسيقية، باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليونانية والأرمينية والروسية. وأعرب العديد من الفنانين اللبنانيين والعرب عن حزنهم لرحيله.