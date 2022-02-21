كوريا.. كويت.. أوكرانيا

الاخيرة

في 12 يناير 1950 أعلن وزير الخارجية الأميركي في نادي الصحافة الأميركي عدم وجود معاهدة دفاع مع كوريا الجنوبية، في 25 يونيو اجتاحت قوات كوريا الشمالية حدود كوريا الجنوبية وبدأت الحرب الكورية التي استمرت 3 سنوات ومن غرائبها أنَّ المندوب السوفييتي لم يستخدم حق النقض «الفيتو» ضد قرار الأمم المتحدة الداعي لحشد تحالف دولي لتحرير الجنوب، كما أن قوات أممية كانت بقيادة جنرال سوفييتي كحال القوات الغازية التي كانت بقيادة جنرال سوفييتي حتى قيل إنها «حرب دون أسرار» وقد استقال القيصر الاميركي الجنرال دوغلاس ماكارثر لرفض الرئيس الأميركي الموافقة على خطته لإنهاء الحرب عبر ضرب جسور الإمداد التي تربط الصين بكوريا بالقنابل النووية ويتلوها غزو من الصين الوطنية لبكين لاسقاط الحكم الشيوعي الذي وصل للحكم قبل أشهر.

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في يوليو 90 بدأ الطاغية المشبوه صدام حسين حشده على حدود جارته المسالمة الكويت بأعذار واهية لا يصدقها الطفل الصغير وبسبب فهمه الخطأ لحقيقة ما قالته السفيرة الأميركية في بغداد، قامت قواته باختراق الحدود الكويتية وقامت الأمم المتحدة وتكرارا لما حدث في كوريا بإرسال قوات حليفة بقيادة الولايات المتحدة لتحرير الكويت ولم يستخدم الروس الفيتو ضد قرارات الأمم المتحدة وانتهى الأمر بهزيمة نكراء لقوات صدام في أم معاركه الخائبة وتحرير الكويت التي بات أهلها يخشون عليها مما يجري داخلها لا خارجها!

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الآن تحتشد القوات الروسية على الحدود الشرقية لأوكرانيا بأعداد ضخمة مما أوصل الخوف والهلع للقيادة وللشعب الأوكراني وهم يعلمون اختلال موازين القوى لصالح الروس بشكل كبير ويطالبون بأن يبدأ الغرب حشده العسكري ومقاطعته الدولية للروس «قبل» الغزو وليس «بعده» كما حدث في المثالين الكوري والكويتي وأن يحسم الأمر فالحشد ذاته يتسبب في تدمير ممنهج للاقتصاد الأوكراني فلا أحد يريد أن يستثمر أو يزور بلداً مهدداً بالغزو في أي لحظة.

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الأرجح أن معادلة... حشد... غزو... تحالف دولي... طرد وهزيمة... مقاطعة اقتصادية دولية... مازالت قائمة.