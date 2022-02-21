وزير التجارة يسحب «سكراب أمغرة» من «أجيليتي»

مال وأعمال

أعلنت الهيئة العامة للصناعة عن انها ستبدأ في استقبال مستأجري قسائم السكراب بمنطقة جنوب امغرة «المرحلة الاولى والثانية والثالثة» بدءا من تاريخ 13/3/2022 وحسب الجدول المرفق في صفحة الهيئة العامة للصناعة www.pai.gov.kw مع من كانت لهم عقود مبرمة مع شركة اجيليتي للمخازن العمومية قبل تاريخ 30/6/2018 وكانت سارية في ذلك التاريخ على النحو الموضح في جدول المواعيد المرفق مصطحبين معهم المستندات التالية:

اولا: عقد الايجار المبرم مع شركة اجيليتي للمخازن العمومية قبل تاريخ 30/6/2018.

ثانيا: البطاقة المدنية للمستأجر.

ثالثا: عقد تأسيس الشركة وتعديلاته اذا كان المستأجر شخصا معنويا.

رابعا: الاحكام القضائية الصادرة بالطرد والاخلاء ومحضر تنفيذ حكم الاخلاء لمن صدر ضدهم تلك الاحكام وتم تنفيذها بحقهم لعدم سدادهم الاجرة للشركة ما بعد تاريخ 30/6/2018.

خامسا: سداد المستحقات المالية للهيئة عن الانتفاع بالقسيمة عن الفترة من 1/7/2018 وحتى 31/3/2023 طبقا للقيمة الايجارية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 1121/2015 المعدل بالقرار رقم 1213/2015 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 3/2016.

سادسا: التوقيع على نموذج الاقرار والتعهد بصحة المعلومات والمستندات المقدمة.

ودعت الهيئة المستأجرين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والواردة في جدول المواعيد المرفق بالاعلان علما انه في حال انقضاء شهرين من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية دون مراجعة الهيئة وتقديم المستندات المطلوبة فلن تستقبل الهيئة اي طلبات تتعلق بقسائم الموقع المذكور.

ونوهت الهيئة الى انها لن تستقبل اي شخص ابرم عقدا مع شركة اجيليتي للمخازن العمومية بعد تاريخ 30/6/2018 ولن تعتد باي عقد ابرم بعد ذلك التاريخ مع الشركة المذكورة حيث لم يكن لشركة اجيليتي للمخازن العمومية اي صفة في الموقع المذكور بعد ذلك التاريخ وتتحمل الشركة وحدها مسؤولية قيامها ابرام تلك العقود مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية نحو الحفاظ على المال العام وازالة اي تعد على املاك الدولة.

يذكر ان محكمة التمييز، أصدرت حكماً نهائياً في 18 فبراير من العام الماضي لصالح الهيئة العامة للصناعة ضد شركة اجيليتي للمخازن العمومية، بخصوص انتهاء عقد التخصيص رقم (157) المُبرم بين الشركة والهيئة اعتباراً من تاريخ 30 يونيو 2018.

وكان مدير عام الهيئة العامة للصناعة قد رفع دعوى ضد شركة «اجيليتي» بإخلاء القسيمة وطردها باعتبارها غاصبة وواضعة اليد دون سند، وباسترداد الهيئة لحيازة الأرض من اجيليتي وإلزامها بأداء 80 ديناراً اعتباراً من أول يوليو 2018 عن كل يوم تأخير حتى تسليم القسيمة تعويضاً للهيئة وشمول الحكم بالنفاذ المُعجل.

