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مال وأعمال

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695.33 مليون جنيه أرباح البنك «المصري- الخليجي»


كشفت القوائم المالية المجمعة لبنك المصري الخليجي، عن 2021، ارتفاع أرباح البنك بنسبة 11.27%، على أساس سنوي.
وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر، أنه سجل أرباحاً مجمعة بلغت 695.33 مليون جنيه منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 624.88 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة خلال العام الماضي ليسجل نحو 7.61 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 7.37 مليارات جنيه خلال 2020.
كانت المؤشرات المالية المستقلة لبنك المصري الخليجي، عن 2021، أظهرت تسجيل أرباح بلغت 695.66 مليون جنيه منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 625.23 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2020.


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