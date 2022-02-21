112 مليار دولار خسائر العملات الرقمية في 24 ساعة

مال وأعمال

واصلت العملات الرقمية المشفرة خسائرها بعدما اكتست منصات التداول باللون الأحمر، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على غالبية الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في الوقت الحالي.

وبحسب البيانات «، فإن القيمة السوقية الإجمالية للعملات التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي، تراجعت بنسبة 5.7% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من التداول، وذلك بعدما هوت القيمة المجمعة للسوق من مستوى 1962.6 مليار دولار في تعاملات الخميس الماضي، إلى نحو 1850.6 مليار دولار في صباح تعاملات الجمعة.

وتعززت موجة الخسائر بسبب مشاكل التعدين، إضافة إلى الأخبار المتعلقة بالإجراءات التي تعتزم البنوك المركزية إعلانها خلال الفترة المقبلة، خاصة اتجاه البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، إضافة إلى صعود أسواق الأصول والملاذات الآمنة بقيادة الذهب، وهو ما عزز من خسائر العملات المشفرة خلال الفترة الحالية.

في صدارة العملات الرقمية الخاسرة جاءت عملة «بيتكوين»، وخلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت العملة خسائر بنسبة 6.9% مقابل خسائر أسبوعية بنسبة 5.5% ليجري تداولها عند مستوى 40641 دولارا. كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 770.3 مليار دولار. وسجلت عملة «إيثريوم» التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 5.8% .

