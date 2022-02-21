الكويت تتحوط استراتيجياً تجاه «أزمة قمح» عالمية قادمة

مال وأعمال

كشفت مصادر موثوقة لـ «النهار» أن الكويت تتحوط لأزمة قمح عالمية قادمة، مع استمرار تصعيد التوترات الجيوسياسية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتة أن السوقين الروسي والأوكراني يستحوذان على نسبة عالية من واردات القمح عالمياً.

وأشارت المصادر أن تنويع مصادر استيراد القمح من بين الآليات التي تعتمدها الحكومة لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى تأمين سلاسل إمدادات التوريد بعيداً عن مناطق التوتر الحالية.

وأشارت إلى أن تنويع الأسواق يستهدف في المقام الأول البحث عن الأسعار الأفضل وكذلك الجودة العالية، مضيفة إلى أن التركيز على ترشيد الاستهلاك من قبل الأفراد للخبز سيكون من بين الآليات التي تستهدف الحكومة توعية المواطنين والمقيمين بها، حال اندلاع مواجهات عسكرية بين روسيا وحلفاءها من جهة وأوكرانيا وحلفاءها من جهة أخرى.

ولفتت أن تعزيز الاستثمارات الكويتية في قطاع الأمن الغذائي والأدوية والتكنولوجيا، يمثل أحد الركائز الاستثمارية المعتمدة لدى الكويت باعتبارها الأكثر عائداً في أسواق المال العالمية والتي دفعت الصندوق السيادي الكويتي ليحتل المركز الثالث عالمياً بين الصناديق السيادية العالمية. وأشارت المصادر الى أن الضغوط التضخمية المتوقعة عالمياً بسبب نقص الإمدادات من السلع عالمياً من بين الأمور التي تدفع الحكومة لمزيد من الخطوات الفعالة لمحاصرة تلك الموجة التضخمية القادمة وبشكل يؤمن الاحتياجات اليومية للمواطنين والمقيمين دون تأثيرات كبيرة في الأسعار.

