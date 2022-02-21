إجراءات عاجلة لحلحلة «تعثر التنمية»

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ «النهار» عن سعي الحكومة الحثيث لحلحلة المشاريع التنموية المتعثرة عبر إجراءات عاجلة لرفع وتيرة نسب الإنجاز في تلك المشروعات التي غاب عن معظمها الانجازات وظلت في مرحلتي التحضير والتنفيذ والتسليم.

وبينت، أن تلك الإجراءات تتمثل في «إجراء فلترة شاملة على المشاريع المدرجة في خطط التنمية وقصرها على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والقادرة على توظيف نسب عالية من خريجي الجامعات من العمالة الوطنية والسعي للقضاء على التحديات الإدارية التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات باعتبارها تستحوذ على النسبة الأكبر من التحديات التي تواجهها، العمل على تأهيل القائمين على تلك المشروعات وإجراء تغييرات جذرية عليها والإبقاء على ذوي القدرة في التعجيل بتنفيذ تلك المشروعات واستبعاد من ثبت فشلهم في تحقيق نسب الإنجازات المطلوبة، صدور مشروعات القوانين المؤجلة في أدراج مجلس الأمة والتي لم تر النور حتى يومنا هذا والعمل على تعديل بعض القوانين الحالية المعرقلة لتنفيذ المشاريع التنموية المدرجة وعلى رأسها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأوضحت المصادر أن من بين الإجراءات العاجلة العمل على ترسية عقود المشاريع وفق الإجراءات المنصوص عليها وبما لا يؤثر سلباً على المال العام ويدفع لمزيد من الهدر في ميزانية تلك المشاريع، مع تحجيم الأوامر التغييرية للمناقصات والممارسات التي تطرحها جهات الدولة المختلفة في أضيق نطاق ممكن. واشارت إلى أن الربط بين المشاريع التنموية واستراتيجية كويت جديدة 2035، بحيث لا يتم إدراج مشروعات تنحرف عن مسار توجهات تلك الاستراتيجية الرامية لتنويع مصادر الدخل عبر ركائز تنموية رئيسة.

وقد شهد الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية ارتفاعاً سنوياً قدره 221 مليون دينار بالغاً 1.166 مليار دينار بنهاية يناير من العام المالي الحالي 2021/2022، مقابل 945 مليوناً للفترة نفسها من العام المالي 2020/2021، مسجلاً نمواً قدره 23.4%.

