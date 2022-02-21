العصيمي: نتوقع إدراج شركات عائلية في البورصة 2023

مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي: انه من المتوقع ان يرتفع عدد صناع السوق الى 8 شركات من 5 شركات في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة التداولات.

وأضاف في حديثه لـ «العربية» ان البورصة الكويتية لديها فريق متخصص قام العام الماضي بالتواصل مع 60 شركة تجارية وعائلية، مشيرا الى ان نسبة الردود الايجابية وصلت لـ 50%. وتوقع ادراج بعض الشركات العائلية خلال الفترة المقبلة، كما ان هناك شركات عائلية تعيد هيكلة استثماراتها بحيث تستطيع الاكتتاب والادراج خلال العامين القادمين. وأكد ان قواعد الادراج مرنة، وتم تكييفها لخدمة نوعين من الشركات، وهما الشركات العائلية وشركات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وذكر انه بنهاية هذا العام، ستنطق سوق السندات والصكوك التجارية، كما سيتم اطلاق صناديق المؤشرات، ومعها الوسيط المركزي، وبعد ذلك بعام سيكون هناك تطوير للوسيط المركزي للمشتقات المالية والتي تمكن السوق من طرح العقود المستقبلية وعقود الخيارات.

وأشار الى ان بورصة الكويت تركز على الأصول والاستثمارات التي تراعي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات «ESG» و«نتابع بشكل مكثف ما سيتغير بالمناخ الاستثماري في الأعوام المقبلة».

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة بورصة الكويت بنسبة 5% لتصل الى 4.2 ملايين دينار. اما سنويا، فبلغت الأرباح 15.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، اي بزيادة بنسبة 26.3% من 12.6 مليون دينار وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة بقيمة نحو 13.2 مليون دينار، والتي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة الى شركة تابعة ودمج بياناتها المالية في الربع الثالث من عام 2020.

وعزا العصيمي ذلك، الى ارتفاع قيمة التداول في 2021 عن 2020 بنسبة تتجاوز 26.6% اغلبها جاءت من تداولات السوق الرئيسة التي حققت نسبة نمو تتجاوز الضعفين، وهذا ادى الى ارتفاع ايجابي في ايرادات وصافي ربح بورصة الكويت.

