336 مليون دينار خسائر السوق

مال وأعمال

سيطر اللون الاحمر على البورصة بعد مسيرة خضراء استمرت نحو 6 جلسات متتالية حيث شهدت البورصة منذ بدايتها ضغوطا بيعية وعمليات جني ارباح سريعة قام بها المستثمرون والمضاربون على حدا سواء لتحويل مكاسبهم السوقية خلال الجلسات الماضية الى مكاسب رأسمالية ومن ثم معاودة الدخول الى السوق مرة اخرى.

واشار محللون الى ان خسائر البورصة تجاوزت خلال جلسة الامس ما يقارب من 336 مليون دينار بعدما تراجعت القيمة السوقية من 44.831 مليار دينار خلال جلسة الخميس الى 44.495 مليار دينار خلال جلسة الامس جراء عمليات جني ارباح مع الارتفاعات المتتالية على مدار الجلسات الماضية. ويرى محللون ان التراجع الذي شهدته جلسة امس جاء نتيجة جني ارباح وبيع على الأسهم للشركات غير التشغيلية مع التمسك بأسهم الشركات القيادية والتشغيلية، وذلك تحسباً لتقلبات السوق المحلي والاقليمي والعالمي على ضوء تصاعد المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا. وأوضحوا ان اسواق المنطقة تأثرت بفعل هذه التطورات ولاسيما مع خشية عدم وصول امدادات من اوكرانيا وخصوصا فيما يتعلق بالبضائع الغذائية وفي مقدمتها القمح. وأوضح الخبراء ان التراجعات ليست بالكبيرة وهي لاتعدو عمليات بيع عادية والهدف منها الضغط على بعض اسعار الأسهم لشرائها من جديد عند مستويات متدنية والتقاط الأنفاس ثم معاودة الصعود من جديد وهذا يعتبر بكل تأكيد شيئا صحيا وايجابيا للسوق فبعد جلسات متواصلة من الارتفاع كان لابد ان يحدث نوع من التهدئة ولو بسيطة حتى لا تحدث فجوات وهو ما قد يؤدي الى تراجع المؤشر بصورة حادة فيما بعد اما الارتفاع التدريجي الذي يتخلله عمليات جني ارباح بين الحين والآخر فهو امر جيد للسوق.

ومن الملاحظ انه خلال الفترة الماضية قد شهد السوق عمليات تجميع من قبل المحافظ سواء محلية او اجنبية وهو ما ادى الى تحسن نسبي في مستوى السيولة وهذا اشاع نوعا من التفاؤل لدى الكثير من المستثمرين داخل البورصة.

وتوقع المحللون ان تواصل الأسهم القيادية دعم السوق مع تبادل الأدوار فيما بينها وسط توقعات آن تبلي الاسهم المتوسطة والصغيرة بلاء حسنا الأسبوع الحالي استمرارا لتماسكها والاداء العرضي.

وقد غلب التراجع على اداء المؤشرات الرئيس في ختام تعاملات الامس؛ بضغط هبوط 11 قطاعاً.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 1.13%، وتراجع الرئيسي 1%، كما انخفض المؤشران العام والأول بنسبة 0.75% و0.67% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 54.01 مليون دينار، وزعت على 220.27 مليون سهم، بتنفيذ 11.11 الف صفقة.

وشهدت الجلسة تراجعاً بـ11 قطاعاً تقدمها البنوك بنسبة 0.94%، بينما استقر قطاعا التكنولوجيا والمنافع.

