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«فوتسي»: ترقية سهم «البورصة» إلى قائمة الشركات الصغيرة


أعلنت فوتسي عن مراجعتها نصف السنوية والتي ضمت بعض التغييرات بالنسبة لأسهم في اسواق المنطقة، مثل بورصة الكويت والسوق السعودي وأسواق الامارات وبورصة مصر.
وفيما يلي تفاصيل هذه التغييرات:
? بورصة الكويت: - ترقية سهم «بورصة الكويت» الى قائمة الشركات الصغيرة.
? السوق السعودي: - ترقية سهم «سبكيم» الى قائمة الشركات الكبيرة.
- تخفيض تصنيف سهم «صافولا» الى قائمة الشركات المتوسطة.
- انضمام البنك السعودي للاستثمار الى قائمة الشركات المتوسطة.
- تخفيض تصنيف سهم «فواز الحكير» الى قائمة الشركات الصغيرة.
? اسواق الامارات: - خروج سهم «الامارات دبي الوطني» من قائمة الشركات الكبيرة.
- انضمام سهم «ألفا ظبي» لقائمة الشركات الكبيرة.
- انضمام سهم «الصير للمعدات» لقائمة الشركات المتوسطة.
- خروج سهم «أرامكس» من قائمة الشركات المتوسطة.


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