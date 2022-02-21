5 تداعيات خطيرة ستجلبها الأزمة الأوكرانية إلى الأسواق العالمية

مال وأعمال

قد يصل صدى الغزو المحتمل لأوكرانيا من قبل روسيا المجاورة الى عدد من الأسواق حول العالم، من أسعار القمح والطاقة والسندات السيادية بالدولار الى الأصول الآمنة وبورصات الأسهم.

فيما يلي خمسة محاور توضح أين يمكن الشعور بالتصعيد المحتمل للتوترات عبر الأسواق العالمية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز»:

1 - الملاذات الآمنة

عادة ما يشهد حدوث خطر كبير عودة المستثمرين الى السندات، التي يُنظر اليها عموماً على أنها الأصول الأكثر أماناً، وقد لا يختلف الأمر هذه المرة، حتى لو كان الغزو الروسي لأوكرانيا يخاطر بمزيد من التأجيج في أسعار النفط، وبالتالي التضخم.

أدى التضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود والارتفاعات الوشيكة في أسعار الفائدة، الى بداية جيدة لهذا العام بالنسبة لأسواق السندات، حيث لا تزال معدلات الـ10 سنوات في الولايات المتحدة تحوم بالقرب من المستوى الرئيسي 2%، وعائدات سندات الـ10 سنوات الألمانية فوق 0% لأول مرة منذ عام 2019.

أما الذهب، الذي يُنظر اليه أيضاً على أنه ملاذ في أوقات الصراع أو الأزمات الاقتصادية، فيتشبث بقمم 13 شهراً.

2 - الحبوب والقمح

من المرجح أن يكون لأي انقطاع في تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود تأثير كبير على الأسعار، ما سيزيد من تضخم أسعار الغذاء في وقت تشكل القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم بعد الأضرار الاقتصادية التي سببتها جائحة «كوفيد-19».

3 - النفط والغاز الطبيعي

من المرجح أن تتأثر أسواق الطاقة اذا تحولت التوترات الى صراع. وتعتمد أوروبا على روسيا للحصول على حوالي 35% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، الذي يأتي معظمه عبر خطوط الأنابيب التي تعبر بيلاروسيا وبولندا الى ألمانيا، و«نورد ستريم 1» الذي يذهب مباشرة الى ألمانيا، وخط أنابيب آخر عبر أوكرانيا.

في عام 2020، تراجعت أحجام الغاز من روسيا الى أوروبا بعد أن أدت عمليات الاغلاق الى كبت الطلب، ولم تتعافى بالكامل العام الماضي عندما ارتفع الاستهلاك، مما أدى الى دفع الأسعار الى مستويات قياسية.

ويمكن أن تتأثر أسواق النفط أيضاً من خلال القيود أو الاضطراب. فأوكرانيا تنقل النفط الروسي الى سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك.

4 - انكشاف الشركات

يمكن أن تشعر الشركات الغربية المدرجة أيضاً بالعواقب المترتبة على الغزو الروسي، على الرغم من أن أي ضربة للعائدات أو الأرباح لشركات الطاقة قد يتم تعويضها الى حد ما من خلال قفزة محتملة في أسعار النفط.

5 - السندات الدولارية والعملات

ستكون الأصول الروسية والأوكرانية في طليعة أي تداعيات على الأسواق من عمل عسكري محتمل.

كان أداء السندات الدولارية لكلا البلدين دون نظيراتها في الأشهر الأخيرة، حيث قلص المستثمرون تعرضهم وسط التوترات المتصاعدة بين واشنطن وحلفائها وموسكو.

