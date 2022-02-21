«السور» تحتفل بالأعياد الوطنية

مال وأعمال

أعلنت شركة السور لتسويق الوقود عن مشاركاتها في الاحتفالات بمناسبة العيد الوطني الحادي والستين وعيد التحرير الحادي والثلاثين اللذين يوافقان يومي 25 و26 فبراير 2022، حيث تحتفل الشركة بهذه المناسبة من خلال تزيين محطاتها بأعلام الكويت المضيئة وتوزيع الأعلام على مرتادي المحطة.

وأشارت الشركة في بيان صحافي انها ستشارك في تزيين المحطات وتوزيع الاعلام بمناسبة هذه الاحتفالات للعملاء في كل محطاتها، مشيرة الى ان «السور» لم تهمل في انشطتها الاجتماعية مشاركة المجتمع الكويتي احتفالاته، وخصوصاً «الوطنية» منها.

وتتقدم الشركة نيابة عن موظفيها وطاقم العمل من اداريين وموظفين وفنيين الى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية لهذا العام، متمنين دوام الأمن والاستقرار للكويت وشعبها الوفي.

ولفتت الشركة الى ان دورها في مجال المسؤولية المجتمعية متواصل، كونها تستهدف دائما تقديم خدمات متميزة لمرتاديها من المواطنين والمقيمين وبأعلى معايير الجودة المتبعة، مضيفة ان هذا الأمر احد معايير الاستدامة البيئة والمجتمعية التي تستهدف في المقام الأول كسب رضا العملاء وثقتهم.

