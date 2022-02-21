«زين» عقدت شراكة مع منصّة «Gizer» الإلكترونية

مال وأعمال

أعلنت زين عن عقدها لاتفاقية شراكة مع منصّة الألعاب الإلكترونية العالمية Gizer، والتي تُقدّم مجموعة من الألعاب الإلكترونية العالمية الأكثر شُهرةً وتنافسيةً على الأجهزة المحمولة، حيث يمكن لعملاء زين الآن الاشتراك في منصة Gizer والاستمتاع بمجموعة كبيرة من ألعاب الرياضة الإلكترونية أينما كانوا تحت مظلّة علامة Zain Esports التجارية عبر خدمة الدفع المباشر التي تدعمها شركة SLA Digital.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذه الشراكة تأتي تحت مظلة استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز شراكاتها الرقمية، وذلك بهدف توسيع حزمة الخدمات والحلول المُبتكرة التي تُقدّمها لعملائها لتلبية احتياجاتهم وتطلّعاتهم، ومنها احتياجات عملائها الشغوفين بالألعاب الإلكترونية ومُنافسات الرياضة الإلكترونية.

وبيّنت زين أنه بإمكان عملائها الآن الاختيار من مجموعة من باقات الاشتراك الآمنة من غير الحاجة لاستخدام البطاقات البنكية، بحيث سيتم إضافة قيمة الاشتراك على فاتورة عملاء الدفع الآجل أو خصمها من رصيد عملاء الدفع المُسبق.

وفي تعليقها على الشراكة، قالت موضي الصباح الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية وتطوير الأعمال في زين الكويت: «يسعدنا أن نُعلن عن شراكتنا مع Gizer لنُقدّم لعملائنا طريقة سهلة وآمنة للاستمتاع بمحتوى الرياضة الإلكترونية على أجهزتهم الذكية المُتنقلة أينما كانوا، فنحن نعلم مدى شغف عملائنا بالألعاب الإلكترونية ومُنافسات الرياضة الإلكترونية، ولهذا فقد جاء هذا التعاون كجزء من التزامنا بالتوسّع في منظومة شراكاتنا الرقمية مع أكبر الشركاء الإقليميين والعالميين لتحقيق تطلّعات وآمال عملائنا».

وقال جاك لامير، الرئيس التنفيذي في Gizer تعليقاً على الشراكة: «إن هدفنا كشركة هو إضافة عوامل الراحة والمُتعة والتواصل إلى الألعاب الإلكترونية على الأجهزة المُتنقلة، لذا ستجذب شراكتنا مع زين الكويت المزيد من لاعبي الألعاب الإلكترونية المُتنقلة في الشرق الأوسط لكي يتمكنوا من الاستمتاع بألعابهم المفضلة بسهولة مثل Brawl Stars وClash Royale وPUBG Battlegrounds من خلال خدمة الدفع عن طريق الفاتورة الشهرية».

ويُمكن لعملاء زين الكويت الآن تحميل تطبيق Gizer عبر https://gizer.io للاستمتاع بألعابهم المُفضلة والحصول على الجوائز والتنافس على الألقاب وبث الألعاب مباشرةً والدردشة مع الأصدقاء وغيرها الكثير، ويوفّر التطبيق مجموعة من الألعاب الإلكترونية المُتنقلة الأكثر تنافسيةً وشهرةً في العالم، منها Clash Royale وBrawl Stars وCritical Ops وCall of Duty Mobile وPUBG Battlegrounds وFortnite Battle Royale.

وتسعى زين من خلال عقدها لمثل هذه الشراكات الرقمية على دعم وتلبية تطلعات واحتياجات عملائها المختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة، حيث تحرص الشركة على توفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربة العملاء، كما تعمل على تحسين ورفع استجابة توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة رقمية مميزة وفريدة على شبكتها.

وقدمت علامة Zain Esports نفسها كقوة إقليمية في الرياضات الإلكترونية في ديسمبر 2020، إذ تدرك أن التفاعل مع اللاعبين والشباب يفتح آفاقا من الفرص المتزايدة للخدمات الرقمية سريعة النمو والمربحة عبر الإنترنت، وقد باتت الألعاب الالكترونية واحدة من أكبر حالات استخدام خدمات النطاق العريض للأجهزة المتنقلة والمنزلية، وهي مصممة لمساعدة الشركات التابعة لمجموعة زين على الاتصال بمجتمع الألعاب من خلال بنيتها التحتية المتطورة.

وتستمد Zain Esports الإلهام من الروح التنافسية التي تجمع آلاف اللاعبين المحترفين والهواة الذين شاركوا في البطولات المختلفة التي أقيمت حتى الآن، كما تستمده من الإقبال الهائل من متابعات الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي على قنواتها عبر YouTube وTwitch ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وقد دخلت Zain Esports أخيراً في شراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، وذلك لإدارة فعاليات البطولة المفتوحة للجنة الكويتية للألعاب الإلكترونية، التي امتدت على مدار أربعة أسابيع.

