«الغرفة»: المعاملات مستمرة خلال الإجازة

مال وأعمال

ذكرت غرفة تجارة وصناعة الكويت، بأن إدارة المعاملات المعنية باستقبال المراجعين، وتقديم الخدمات المباشرة لاعضاء الغرفة، مستمرة في عملها طوال ايام الإجازة المقررة من (27 فبراير إلى 3 مارس) بما فيها يومي الجمعة والسبت، وذلك على فترتين صباحية من الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:00 ظهراً، ومسائية من الساعة 5:00 إلى الساعة 8:00 مساءً، وسيقتصر العمل على المبنى الرئيس.

وأكدت الغرفة بأن ذلك يأتي خدمة لقطاع الاعمال، والحرص على عدم تعطل حركة الاستيراد والتصدير وضمان استمرار خطوط التزويد والتموين، لمختلف السلع والمستلزمات التي تمس احتياجات المستهلكين، ما يفرض على الغرفة استمرار العمل اثناء العطلة المقررة، لإصدار الوثائق والتصديقات وشهادات المنشأ اللازمة لذلك، بالإضافة إلى انجاز المعاملات الأخرى. وبهذه المناسبة ترفع الغرفة أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وإلى مقام سمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي، داعين المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة على وطننا العزيز وهو ينعم بمزيد من التطور والازدهار.

