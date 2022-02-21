السعودية: ملتزمون بضمان استقرار السوق النفطي

مال وأعمال

قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، إن المملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها في أوبك+ لضمان استقرار سوق الطاقة، مضيفا أن ذلك يتطلب مشاركة جميع الأعضاء.

كان الأمير فيصل يرد على سؤال حول ما إذا كانت المملكة، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ستتخذ إجراء لمعالجة أي أزمة طاقة ناتجة عن غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال الأمير فيصل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: «نأمل ألا تكون هناك أزمات تؤدي إلى عدم استقرار الأسواق، وسنواصل العمل مع شركائنا... جميع أعضاء (أوبك+) مشاركون في سوق النفط، ولا يمكن لعضو واحد أن يدير هذا السوق بمفرده». وعلى صعيد متصل، توقع رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، برونو جان ريتشارد إيتوا، أن تتجاوز أسعار برميل النفط حاجز الـ 100 دولار للبرميل قريبا. وأوضح رئيس المنظمة، أن «أوبك» و«أوبك+» والمنتجين من خارجهما يعملون معاً للحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار، ويبذلون ما في وسعهم لتحقيق ذلك، لأن الأسعار المرتفعة لا تخدم المستهلكين أو المنتجين ولا يستفيد منها الاقتصاد العالمي وتؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

